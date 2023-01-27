"Выдержит РПГ и минометы": экс-боец армии США о боеспособности танка M1 Abrams (видео)

Американский танк уже сталкивался с российскими Т-72 в ходе операций в Ираке. В ходе боев машины себя эффективно показали, поэтому они существенно усилят украинскую армию.

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США передадут Украине 31 танк M1A2 Abrams, что является полноценным батальоном. Бывший офицер армии США Эрик Альбертсон рассказал, что привнесет для украинской армии американский танк. Об этом сообщает The War Zone.

Экс-военный принимал участие в боевых действиях в 2004 году в Ираке. В ходе одного из эпизодов войны 20 американских солдат оказались в ловушке в Садр-Сити на севере Багдада. На помощь им выдвинулось 7 "Абрамсов" из 1-й бронетанковой дивизии.

В ходе боев в условиях городской застройки Abrams продемонстрировали, на что они способны. По словам Альбертсона, "Абрамсы" выдерживали попадания гранат, РПГ, 120-мм минометов и другого вооружения. Танки оставались боеспособными и продолжали выполнение задач.

[ + – ] Танк Abrams вбоях в Ираке

Альбертсон также говорит, что несмотря на износ гусениц и газотурбинного двигателя в условиях жары и песков, Abrams продолжал двигаться и доминировал на поле боя. Также силовая установка работает тише, чем дизельные двигатели, поэтому не раз экипажам удавалось застать врасплох противника.

[ + – ] Танк M1A2 Abrams изнутри

"Танк позволяет вашим войскам по-настоящему захватить контроль и удерживать ключевые стратегические позиции как в густом лесу, так и в городе, если его правильно использовать", — продолжает Альбертсон.

С российскими танками Abrams столкнулся еще в 1991 году в ходе операции "Битва в пустыне". Он неоднократно уничтожал Т-72. Согласно отчету Счетной палаты США за 1992 год, во время операции "Буря в пустыне" были потеряны только 23 из около 2000 Abrams. Из них 7 уничтожены дружественным огнем, а два уничтожены, чтобы не достались противнику. Тогда задействовали M1A1, с тех пор танк приобрел не один пакет модернизации.

[ + – ] Документальный фильм о танковых сражениях M1 Abrams

Напомним, СМИ писали, что Франция колеблется в вопросе поставок Украине танков Leclerc из-за их сложности обслуживания.

27 января в Пентагоне заявили, что США будут поставлять Украине танки abrams до тех пор, пока Путин не закончит войну.