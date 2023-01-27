"Витримає РПГ та міномети": ексбоєць армії США про боєздатність танка M1 Abrams (відео)

Американський танк вже стикався з російськими Т-72 під час операцій в Іраку. У ході боїв машини себе ефективно показали, тому вони суттєво посилять українську армію.

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США передадуть Україні 31 танк M1A2 Abrams, що є повноцінним батальйоном. Колишній офіцер армії США Ерік Альбертсон розповів, що принесе для української армії американський танк. Про це повідомляє The War Zone.

Ексвійськовий брав участь в бойових діях у 2004 році в Іраку. У ході одного з епізодів війни 20 американських солдатів опинилися в пастці в Садр-Сіті на півночі Багдаду. На допомогу їм висунулося 7 "Абрамсів" із 1-ї бронетанкової дивізії.

У ході боїв за умов міської забудови Abrams продемонстрували, на що вони здатні. За словами Альбертсона, "Абрамси" витримували влучення гранат, РПГ, 120-мм мінометів та іншого озброєння. Танки залишалися боєздатними та продовжували виконання завдань.

[ + – ] Танк Abrams у боях в Іраку

Альбертсон також каже, що незважаючи на знос гусениць та газотурбінного двигуна в умовах спеки та пісків, Abrams продовжував рухатися та домінував на полі бою. Також силова установка працює тихіше, ніж дизельні двигуни, тому не раз екіпажам вдавалося застати зненацька супротивника.

[ + – ] Танк M1A2 Abrams зсередини

"Танк дозволяє вашим військам по-справжньому захопити контроль та утримувати ключові стратегічні позиції як у густому лісі, так і у місті, якщо його правильно використовувати", — продовжує Альбертсон.

З російськими танками Abrams зіткнувся ще 1991 року під час операції "Буря в пустелі". Він неодноразово знищував Т-72. Згідно зі звітом Рахункової палати США за 1992 рік, під час операції "Буря в пустелі" було втрачено лише 23 з близько 2000 Abrams. З них 7 знищено дружнім вогнем, а двох знищено, щоб не дісталися противнику. Тоді задіяли M1A1, відтоді танк набув не один пакет модернізації.

[ + – ] Документальний фільм про танкові битви M1 Abrams

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Франція вагається у питанні поставок Україні танків Leclerc через їхню складність обслуговування.

27 січня у Пентагоні заявили, що США поставлятимуть Україні танки abrams доти, доки Путін не закінчить війну.