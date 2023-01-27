"Витримає РПГ та міномети": ексбоєць армії США про боєздатність танка M1 Abrams (відео)
Американський танк вже стикався з російськими Т-72 під час операцій в Іраку. У ході боїв машини себе ефективно показали, тому вони суттєво посилять українську армію.
США передадуть Україні 31 танк M1A2 Abrams, що є повноцінним батальйоном. Колишній офіцер армії США Ерік Альбертсон розповів, що принесе для української армії американський танк. Про це повідомляє The War Zone.
Ексвійськовий брав участь в бойових діях у 2004 році в Іраку. У ході одного з епізодів війни 20 американських солдатів опинилися в пастці в Садр-Сіті на півночі Багдаду. На допомогу їм висунулося 7 "Абрамсів" із 1-ї бронетанкової дивізії.
У ході боїв за умов міської забудови Abrams продемонстрували, на що вони здатні. За словами Альбертсона, "Абрамси" витримували влучення гранат, РПГ, 120-мм мінометів та іншого озброєння. Танки залишалися боєздатними та продовжували виконання завдань.
Альбертсон також каже, що незважаючи на знос гусениць та газотурбінного двигуна в умовах спеки та пісків, Abrams продовжував рухатися та домінував на полі бою. Також силова установка працює тихіше, ніж дизельні двигуни, тому не раз екіпажам вдавалося застати зненацька супротивника.
"Танк дозволяє вашим військам по-справжньому захопити контроль та утримувати ключові стратегічні позиції як у густому лісі, так і у місті, якщо його правильно використовувати", — продовжує Альбертсон.
З російськими танками Abrams зіткнувся ще 1991 року під час операції "Буря в пустелі". Він неодноразово знищував Т-72. Згідно зі звітом Рахункової палати США за 1992 рік, під час операції "Буря в пустелі" було втрачено лише 23 з близько 2000 Abrams. З них 7 знищено дружнім вогнем, а двох знищено, щоб не дісталися противнику. Тоді задіяли M1A1, відтоді танк набув не один пакет модернізації.
Нагадаємо, ЗМІ писали, що Франція вагається у питанні поставок Україні танків Leclerc через їхню складність обслуговування.
27 січня у Пентагоні заявили, що США поставлятимуть Україні танки abrams доти, доки Путін не закінчить війну.