"Жестокие бои": в ВСУ опровергли успехи оккупантов под Угледаром
По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ, российские военные пытались прорвать оборону, но украинские защитники не дали им этого сделать.
Вся информация об успехах российских военных в Угледаре — это фейк и пропаганда. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона 27 января.
"Враг, мягко говоря, преувеличивает в Телеграмм-каналах свои "достижения", — сказал Череватый.
По словам спикера, сейчас вокруг Угледара происходят жестокие бои. Враг действительно пытается добиться промежуточного успеха, но благодаря усилиям украинских Сил обороны ему это не удается.
Кроме того, пресс-офицер Восточной группировки войск ВСУ объяснил, почему город Угледар так важен для ВС РФ.
"Они (российские военные – ред.) уже много месяцев пытаются прорвать нашу оборону и в одном из таких мест прорваться, чтобы двигаться дальше и достичь результатов на Бахмутском, Авдеевском и Углегорском направлении, где постоянно ведутся штурмовые действия врага", — уточнил Череватый.
То, что оккупанты распространяют фейки о захвате Угледара, подтвердила и британская разведка.
"Существует реальная вероятность того, что российские военные источники намеренно распространяют дезинформацию, пытаясь создать впечатление, что российская операция продолжается", — прокомментировали ситуацию в Минобороны Великобритании.
Напомним, 25 января Сергей Череватый рассказал о потерях России под Соледаром. Он добавил, что ожесточенные бои в районе Соледара продолжаются. Только за сутки в этом районе было 85 обстрелов и восемь боевых столкновений.
Фокус также писал, что 25 января Институт изучения войны ISW комментировал возобновление активных боевых действий в западной части Донецкой области. Аналитики пришли к выводу, что командование ВС РФ и российские источники врут, утверждая о массированном наступлении на Угледар.