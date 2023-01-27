"Жестокие бои": в ВСУ опровергли успехи оккупантов под Угледаром

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ, российские военные пытались прорвать оборону, но украинские защитники не дали им этого сделать.

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Вся информация об успехах российских военных в Угледаре — это фейк и пропаганда. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона 27 января.

"Враг, мягко говоря, преувеличивает в Телеграмм-каналах свои "достижения", — сказал Череватый.

По словам спикера, сейчас вокруг Угледара происходят жестокие бои. Враг действительно пытается добиться промежуточного успеха, но благодаря усилиям украинских Сил обороны ему это не удается.

Кроме того, пресс-офицер Восточной группировки войск ВСУ объяснил, почему город Угледар так важен для ВС РФ.

"Они (российские военные – ред.) уже много месяцев пытаются прорвать нашу оборону и в одном из таких мест прорваться, чтобы двигаться дальше и достичь результатов на Бахмутском, Авдеевском и Углегорском направлении, где постоянно ведутся штурмовые действия врага", — уточнил Череватый.

То, что оккупанты распространяют фейки о захвате Угледара, подтвердила и британская разведка.

"Существует реальная вероятность того, что российские военные источники намеренно распространяют дезинформацию, пытаясь создать впечатление, что российская операция продолжается", — прокомментировали ситуацию в Минобороны Великобритании.

Напомним, 25 января Сергей Череватый рассказал о потерях России под Соледаром. Он добавил, что ожесточенные бои в районе Соледара продолжаются. Только за сутки в этом районе было 85 обстрелов и восемь боевых столкновений.

Фокус также писал, что 25 января Институт изучения войны ISW комментировал возобновление активных боевых действий в западной части Донецкой области. Аналитики пришли к выводу, что командование ВС РФ и российские источники врут, утверждая о массированном наступлении на Угледар.