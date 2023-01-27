"Жорстокі бої": в ЗСУ спростували успіхи окупантів під Вугледаром

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ, російські військові намагалися прорвати оборону, але українські захисники не дали їм цього зробити.

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Вся інформація про успіхи російських військових у Вугледарі – це фейк та пропаганда. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий в ефірі національного телемарафону 27 січня.

"Ворог, м'яко кажучи, перебільшує в Телеграм-каналах свої "досягнення", — сказав Черевий.

За словами речника, зараз навколо Вугледара відбуваються жорстокі бої. Ворог справді намагається досягти проміжного успіху, але завдяки зусиллям українських сил оборони йому це не вдається.

Крім того, пресофіцер Східного угруповання військ ЗСУ пояснив, чому місто Вугледар таке важливе для ЗС РФ.

"Вони (російські військові — ред.) вже багато місяців намагаються прорвати нашу оборону і в одному з таких місць прорватися, щоб рухатися далі і досягти результатів на Бахмутському, Авдіївському та Вуглегірському напрямку, де постійно ведуться штурмові дії ворога", — уточнив Черевий.

Те, що окупанти розповсюджують фейки про захоплення Вугледара, підтвердила британська розвідка.

"Існує реальна ймовірність того, що російські військові джерела навмисно розповсюджують дезінформацію, намагаючись створити враження, що російська операція продовжується", — прокоментували ситуацію в Міноборони Великобританії.

Нагадаємо, 25 січня Сергій Черевий розповів про втрати Росії під Соледаром. Він додав, що запеклі бої в районі Соледара продовжуються. Лише за добу у цьому районі було 85 обстрілів та вісім бойових зіткнень.

Фокус також писав, що 25 січня Інститут вивчення війни ISW коментував поновлення активних бойових дій у західній частині Донецької області. Аналітики дійшли висновку, що командування ЗС РФ та російські джерела брешуть, стверджуючи про масований наступ на Вугледар.