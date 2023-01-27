Для нужд Украины: в парламенте Британии предложили построить оружейный завод в Польше

Западные страны не смогут вечно поставлять технику украинским войскам, поэтому нужно найти другой способ обеспечить Киев оружием для победы над РФ, заявил глава британского парламентского комитета по обороне.

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В Польше должен быть построен крупный оружейный завод, который будет обеспечивать Украину технику и помогать ей выиграть войну против РФ. С такой идеей в выступил глава комитета по обороне в парламенте Великобритании Тобиас Элвуд, пишет The Telegraph.

По словам британского парламентария-консерватора, западные страны уже продемонстрировали неспособность спланировать свою помощь Украине заранее. Элвуд приветствовал решение о поставках украинским войскам танков западного производства, однако отметил, что модель, при которой Украине жертвуют технику "неустойчивая" — по его мнению, "это просто невозможно в долгосрочной перспективе".

"Нам нужна стратегия, чтобы убедиться, что Украина может защитить себя", — сказал Элвуд.

На фоне сокращения запасов вооружений в странах запада создание оружейного завода в Польше могло бы сделать Вооруженные силы Украины более независимыми в вопросе поставок техники, заявил глава оборонного комитета.

Издание отмечает, что переговоры с Польшей о строительстве соответствующего завода уже начались, и Элвуд предложил, чтобы Соединенное Королевство взяло на себя ведущую роль в этом вопросе среди правительств стран Запада.

Напомним, ранее в этом месяце американские СМИ сообщали, что Пентагон собирается увеличить производство артиллерийских боеприпасов в 6 раз в течение двух лет, чтобы компенсировать дефицит и помочь Украине в войне против РФ.

Также мы писали, что в Украине планируют построить завод по производству автономных ударных дронов.