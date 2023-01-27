Для потреб України: у парламенті Британії запропонували збудувати збройовий завод у Польщі

Західні країни не зможуть вічно постачати техніку українським військам, тому потрібно знайти інший спосіб забезпечити Київ зброєю для перемоги над Росією, заявив голова британського парламентського комітету з оборони.

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У Польщі має бути збудований великий збройовий завод, який забезпечуватиме Україну технікою і допомагатиме їй виграти війну проти РФ. З такою ідеєю виступив голова комітету з оборони в парламенті Великої Британії Тобіас Елвуд, пише The Telegraph.

За словами британського парламентаря-консерватора, західні країни вже продемонстрували нездатність спланувати свою допомогу Україні наперед. Елвуд схвалив рішення про постачання українським військам танків західного виробництва, проте зазначив, що модель, коли Україні жертвують техніку "нестійка" — на його думку, "це просто неможливо в довгостроковій перспективі".

"Нам потрібна стратегія, щоб переконатися, що Україна може захистити себе", — сказав Елвуд.

На тлі скорочення запасів озброєнь у країнах заходу створення збройового заводу в Польщі могло б зробити Збройні сили України більш незалежними у питанні постачання техніки, заявив голова оборонного комітету.

Видання зазначає, що переговори з Польщею щодо будівництва відповідного заводу вже розпочалися, й Елвуд запропонував, щоб Сполучене Королівство взяло на себе провідну роль у цьому питанні серед урядів країн Заходу.

Нагадаємо, раніше цього місяця американські ЗМІ повідомляли, що Пентагон збирається збільшити виробництво артилерійських боєприпасів у 6 разів протягом двох років, щоб компенсувати дефіцит і допомогти Україні у війні проти РФ.

Також ми писали, що в Україні планують збудувати завод із виробництва автономних ударних дронів.