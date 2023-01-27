Для новых истребителей: в Украине разработают новую сеть аэродромов, – Воздушные силы (видео)
По словам спикера командования Юрия Игната, для перехода на современную военную авиацию Украине необходима соответствующая инфраструктура.
В Украине стартовала разработка аэродромной сети, которая в будущем может использоваться как для современных истребителей, так и для гражданской авиации. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге 27 января.
Юрий Игнат заявил, что прежде чем перейти на использование современной авиации, в частности, истребителей, Украине необходимо обустроить безопасную сеть взлетно-посадочных полос. По его словам, в этом направлении уже ведется работа.
"Подключены, в частности, и Министерство обороны, Министерство инфраструктуры и другие профильные ведомства для того, чтобы помочь нам сделать аэродромную сеть", — сказал Игнат.
Спикер также упомянул о том, что в будущем военные аэродромы могут быть использованы в гражданских целях. В таком случае украинцы получили бы возможность совершать больше перелетов внутри страны.
"Такая практика уже в мире есть. Это могло бы стать еще одним толчком Украины к цивилизованному миру", — отметил Юрий Игнат.
Напомним, что 25 января заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал Германию передать ВСУ больше военной техники, в частности самолеты. По словам журналистов, речь идет об истребителях Tornado и Eurofighter.
Фокус также писал о том, что 26 января основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов сообщил о намерении построить завод по производству автономных ударных дронов. Предприятие рассчитывают запустить через три месяца и выпускать на нем сотни, а то и тысячи БПЛА в месяц.
Еще мы писали о том, что 13 января в "Укроборонпроме" показали испытания очередной партии 82-мм мин, производство которых организовали в одной из стран НАТО.