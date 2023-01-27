Для нових винищувачів: в Україні розроблять нову мережу аеродромів, – Повітряні сили (відео)

За словами речника командування Юрія Ігната, для переходу на сучасну військову авіацію Україні необхідна відповідна інфраструктура.

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В Україні стартувала розробка аеродромної мережі, яка в майбутньому можуть використовувати як для сучасних винищувачів, так і для цивільної авіації. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 27 січня.

Юрій Ігнат заявив, що перш ніж перейти на використання сучасної авіації, зокрема винищувачів, Україні необхідно облаштувати безпечну мережу злітно-посадкових смуг. За його словами, у цьому напрямі вже ведеться робота.

"Підключено, зокрема, і Міністерство оборони, Міністерство інфраструктури та інші профільні відомства для того, щоб допомогти нам зробити аеродромну мережу", — сказав Ігнат.

[ + – ] Юрій Ігнат про будівництво мережі аеродромів (11:25)

Спікер також згадав про те, що у майбутньому військові аеродроми можуть використовувати у цивільних цілях. У такому разі українці отримали б можливість здійснювати більше перельотів у країні.

"Така практика вже у світі є. Це могло б стати ще одним поштовхом України у цивілізований світ", — зазначив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що 25 січня заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликав Німеччину передати ЗСУ більше військової техніки, зокрема літаки. За словами журналістів, йдеться про винищувачів Tornado та Eurofighter.

Фокус також писав про те, що 26 січня засновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов повідомив про намір збудувати завод з виробництва автономних ударних дронів. Підприємство розраховують запустити через три місяці та випускати на ньому сотні, а то й тисячі БПЛА на місяць.

Ще ми писали про те, що 13 січня в "Укроборонпромі" показали випробування чергової партії 82 мм мін, виробництво яких організували в одній з країн НАТО.