"Две эскадрильи": В ВСУ рассказали, сколько истребителей могут получить в первом пакете помощи

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что в приоритете — получение американских F-16. Также рассматриваются французские боевые самолеты Rafale и шведские Gripen. Однако на поле боя они появятся нескоро.

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Украина ожидает получить от западных союзников 24 современных истребителя в рамках первого пакета военной помощи такого формата. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью испанской газете El Pais.

По его словам, речь идет о создании двух эскадрилий воздушных суден, в каждом из них будет по 12 единиц. Он также отметил, что приоритетными остаются американские истребители F-16. Однако также рассматриваются французские боевые самолеты Rafale и шведские Gripen.

Однако Юрий Игнат также предупредил, что задействование западных истребителей на поле боя не будет быстрым. Кроме сложных политических дискуссий для предоставления такого типа вооружения еще нужно обучить украинских бойцов. Спикер командования рассказал, что на обучение пилотов и команд наземного обслуживания понадобится не менее полугода.

Тем временем советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что переговоры с партнерами о передаче Украине штурмовой авиации и дальнобойных ракет уже идут в ускоренном режиме. По его словам, союзники понимают, что она нужна для прикрытия той бронетехники, которую наша страна уже получает.

"Точно так же для того, чтобы резко уменьшить ключевой инструмент российской армии — артиллерия, нам необходимы ракеты. Потому переговоры уже идут, переговоры идут ускоренно", — сказал он.

При этом Подоляк отметил психологический фактор западных стран, которые еще частично опасаются, что "мировая архитектура из-за войны поломается".

Напомним, 27 января СМИ писали, что Великобритания может предоставить Украине свои истребители. Однако сейчас поставка воздушных суден не в приоритете. Это может произойти, когда ВСУ смогут оттеснить ВС РФ, чтобы затем патрулировать свою территорию и защищать воздушное пространство.

В свою очередь Юрий Игнат рассказал, что в Украине разрабатывают новую сеть аэродромов. По его словам, для перехода на современную военную авиацию Украине необходима соответствующая инфраструктура.