"Два батальйони": в ЗСУ розповіли, скільки винищувачів можуть отримати в першому пакеті допомоги

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що в пріоритеті — отримання американських F-16. Також розглядаються французькі бойові літаки Rafale і шведські Gripen. Однак на полі бою вони з'являться нескоро.

Related video

Україна очікує отримати від західних союзників 24 сучасні винищувачі в межах першого пакету військової допомоги такого формату. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю іспанській газеті El Pais.

За його словами, йдеться про створення двох батальйонів повітряних суден, у кожному з них буде по 12 одиниць. Він також зазначив, що пріоритетними залишаються американські винищувачі F-16. Однак також розглядають французькі бойові літаки Rafale і шведські Gripen.

Однак Юрій Ігнат також попередив, що задіяння західних винищувачів на полі бою не буде швидким. Окрім складних політичних дискусій для надання такого озброєння, ще потрібно навчити українських бійців. Спікер командування розповів, що на навчання пілотів і команд наземного обслуговування знадобиться щонайменше пів року.

Водночас радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив, що переговори з партнерами про передачу Україні штурмової авіації та далекобійних ракет уже йдуть у прискореному режимі. За його словами, союзники розуміють, що вона потрібна для прикриття бронетехніки, яку наша країна вже отримує.

"Також для того, щоб різко зменшити ключовий інструмент російської армії — артилерію, нам необхідні ракети. Тому переговори вже йдуть, переговори йдуть прискорено", — сказав він.

Водночас Подоляк наголосив на психологічному факторі західних країн, які ще частково побоюються, що "світова архітектура через війну поламається".

Нагадаємо, 27 січня ЗМІ писали, що Великобританія може надати Україні свої винищувачі. Однак зараз постачання повітряних суден не в пріоритеті. Це може статися, коли ЗСУ зможуть відтіснити ЗС РФ, щоб потім патрулювати свою територію та захищати повітряний простір.

Зі свого боку, Юрій Ігнат розповів, що в Україні розробляють нову мережу аеродромів. За його словами, для переходу на сучасну військову авіацію Україні потрібна відповідна інфраструктура.