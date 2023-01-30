Звонят с передовой: США запустили "горячую линию поддержки" для артиллеристов ВСУ

По словам американского офицера, украинские солдаты используют западную военную технику неожиданными способами, что позволяет больше узнать о возможностях тех или иных видов вооружений в бою.

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Военнослужащие Соединенных Штатов Америки создали зашифрованные чаты для контакта с солдатами Вооруженных сил Украины, находящимися на поле боя. Таким образом американские специалисты могут предоставлять ВСУ консультации по техническому обслуживанию западного оружия, пишет Associated Press.

Сообщается, что данная инициатива является продолжением расширяющейся военной поддержки США. С поступлением в Украину новых видов вооружений, растет количество вопросов по части ее обслуживания со стороны украинских военных.

"Поскольку ни США, ни другие страны НАТО не будут посылать войска в страну для оказания практической помощи — из-за опасений быть втянутыми в прямой конфликт с Россией — они обратились к виртуальным чатам", — говорится в источнике.

В ближайшем времени штат консультантов планируют расширить с 50 до 150 человек. С осени прошлого года количество зашифрованных линий чата возросло боле чем в три раза. Предполагается, что команда будет увеличиваться по мере поступления в Украину все более сложных видов техники.

Сотрудники "горячей линии" рассказали журналистам, что солдаты ВСУ часто задают вопросы о починке гаубиц.

"Во многих случаях нам звонят прямо с передовой, и вы пытаетесь помочь устранять неполадки, насколько это возможно", — сказал один из консультантов.

Американские военнослужащие также отмечают, что ВСУ используют западную технику на пределе ее возможностей.

"Они используют эти системы способами, которых мы не ожидали. Мы на самом деле учимся у них, видя, сколько могут выдержать эти системы оружия, и где предел", — сказал журналистам один из офицеров.

По словам членов команды "горячей линии" солдаты ВСУ неохотно отправляют выведенную из строя технику на ремонт за границу, предпочитая устранять неполадки самостоятельно.

Напомним, что по данным издания Bloomberg, с января по ноябрь 2022 года западные союзники предоставили Украине более 4000 единиц вооружения, включая авиацию, танки и артиллерию. ВСУ получили все виды оружия, кроме дальнобойных ракет по типу ATACMS. Крупнейшими донорами ВСУ стали США, Германия, Великобритания, Польша и Канада.

Фокус также писал о том, что по мнению эксперта по танкам из оборонной разведывательной фирмы Janes, получение Украиной танков Leopard 2, Challenger 2 и M1A2 Abrams может создать логистические трудности для ВСУ. Украинские военные будут использовать несколько различных типов оборудования, и им придется столкнуться с необходимостью поддерживать их нужными запчастями.

Еще мы писали о том, что военнослужащие ВСУ начали обучение на установках NLAW и танках Challenger 2 в Британии. По словам заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Павлюка, тренировка военных проходила под руководством инструкторов из ВС Канады в рамках операции UNIFIER — UK.