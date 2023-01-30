Дзвонять із передової: США запустили "гарячу лінію підтримки" для артилеристів ЗСУ

За словами американського офіцера, українські солдати використовують західну військову техніку несподіваними способами, що дає змогу більше дізнатися про можливості тих чи інших видів озброєнь у бою.

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Військовослужбовці Сполучених Штатів Америки створили зашифровані чати для контакту із солдатами Збройних сил України, які перебувають на полі бою. Таким чином американські фахівці можуть надавати ЗСУ консультації щодо технічного обслуговування західної зброї, пише Associated Press.

Повідомляється, що дана ініціатива є продовженням військової підтримки США, що розширюється. З надходженням в Україну нових видів озброєнь зростає кількість питань щодо її обслуговування з боку українських військових.

"Оскільки ні США, ні інші країни НАТО не надсилатимуть війська в країну для надання практичної допомоги — через побоювання бути втягнутими у прямий конфлікт з Росією — вони звернулися до віртуальних чатів", — йдеться у джерелі.

Найближчим часом штат консультантів планують розширити з 50 до 150 осіб. З осені минулого року кількість зашифрованих ліній чату зросла більш ніж утричі. Передбачається, що команда збільшуватиметься в міру надходження до України дедалі складніших видів техніки.

Співробітники "гарячої лінії" розповіли журналістам, що солдати ЗСУ часто ставлять питання про ремонт гаубиць.

"У багатьох випадках нам дзвонять прямо з передової, і ви намагаєтеся допомогти усувати неполадки, наскільки це можливо", — сказав один із консультантів.

Американські військовослужбовці також зазначають, що ЗСУ використовують західну техніку на межі її можливостей.

"Вони використовують ці системи способами, на які ми не очікували. Ми насправді вчимося у них, бачачи, скільки можуть витримати ці системи зброї, і де межа", — сказав журналістам один з офіцерів.

За словами членів команди "гарячої лінії", солдати ЗСУ неохоче відправляють виведену з ладу техніку на ремонт за кордон, воліючи усувати неполадки самостійно.

Нагадаємо, що за даними видання Bloomberg, з січня по листопад 2022 року західні союзники надали Україні понад 4000 одиниць озброєння, включаючи авіацію, танки та артилерію. ЗСУ отримали всі види зброї, крім далекобійних ракет на кшталт ATACMS. Найбільшими донорами ЗСУ стали США, Німеччина, Великобританія, Польща та Канада.

Фокус також писав про те, що на думку експерта з танків із оборонної розвідувальної фірми Janes, отримання Україною танків Leopard 2, Challenger 2 та M1A2 Abrams може створити логістичні труднощі для ЗСУ. Українські військові використовуватимуть кілька різних типів обладнання, і їм доведеться зіткнутися із необхідністю підтримувати їх потрібними запчастинами.

Ще ми писали про те, що військовослужбовці ЗСУ розпочали навчання на установках NLAW та танках Challenger 2 у Британії. За словами заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка, тренування військових проходило під керівництвом інструкторів із ЗС Канади в рамках операції UNIFIER – UK.