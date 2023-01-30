В ISW назвали ключевые этапы полномасштабной войны в Украине (фото)

После освобождения Херсона, как считают аналитики, война плавно перетекла в позиционные боевые действия, из-за чего россияне снова перехватили инициативу на фронте.

Related video

Полномасштабная война в Украине, которая продолжается более 11 месяцев, состоит из трех ключевых этапов. Об этом в своем отчете от 29 января сообщил американский Институт изучения войны ISW.

В частности, аналитики решили разделить полномасштабную войну, которая продолжается почти год, на три ключевых этапа, выделив инициативу ВС РФ, контрнаступление Вооруженных сил Украины и позиционные боевые действия.

По данным ISW, у россиян было преимущество на фронте с 24 февраля до начала июня, когда их атаки и удары по позициям ВСУ достигли кульминации. Позже Силам обороны Украины удалось перехватить инициативу на передовой и провести несколько успешных контрнаступлений, освободив территории Харьковской, Донецкой и Херсонской областей, включая сам Херсон.

После 11 ноября, по мнению аналитиков, война плавно перетекла в позиционные боевые действия. ВСУ не смогли осуществить новое масштабное контрнаступление, позволив россиянам вновь перехватить инициативу на фронте. Вместе с этим Институт изучения войны предупреждает, что текущая ситуация на передовой повысила требования для очередных контрнаступательных действий Украины, которые официальный Киев может готовить.

"Характер доставки западной помощи в значительной степени определил развитие этого конфликта", — добавили аналитики, разделяя полномасштабную войну в Украине на три ключевых этапа.

[ + – ] ISW назвал ключевые этапы полномасштабной войны в Украине

Отметим, что в своей сводке от 28 января Институт изучения войны ISW прогнозировал новое наступление ВС РФ в Украине. По мнению американских аналитиков, Россия сейчас занимается формированием дополнительных сил для осуществления наступательных операций, которые могут позволить им выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Об угрозе наступления ВС РФ в Луганской области Институт изучения войны ISW также предупреждал в своей сводке от 25 января. Аналитики считают, что российские войска "сдулись" под Бахмутом, но, несмотря на военные провалы, захватчики активно готовятся к решающей битве на Луганщине.