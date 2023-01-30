В ISW назвали ключові етапи повномасштабної війни в Україні (фото)

Після визволення Херсона, як вважають аналітики, війна плавно перетекла у позиційні бойові дії, через що росіяни знову перехопили ініціативу на фронті.

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Повномасштабна війна в Україні, яка триває понад 11 місяців, складається з трьох ключових етапів. Про це у своєму звіті від 29 січня повідомив американський Інститут вивчення війни ISW.

Зокрема, аналітики вирішили розділити повномасштабну війну, яка триває майже рік, на три ключові етапи, виділивши ініціативу ЗС РФ, контрнаступ Збройних сил України та позиційні бойові дії.

За даними ISW, росіяни мали перевагу на фронті з 24 лютого до початку червня, коли їх атаки й удари по позиціях ЗСУ досягли кульмінації. Пізніше Силам оборони України вдалося перехопити ініціативу на передовій та провести кілька успішних контрнаступів, звільнивши території Харківської, Донецької і Херсонської областей, враховуючи власне Херсон.

Після 11 листопада, на думку аналітиків, війна плавно перетекла у позиційні бойові дії. ЗСУ не змогли здійснити новий масштабний контрнаступ, дозволивши росіянам знову перехопити ініціативу на фронті. Натомість Інститут вивчення війни попереджає, що поточна ситуація на передовій підвищила вимоги для чергових контрнаступальних дій України, які офіційний Київ може готувати.

"Характер доставки західної допомоги значною мірою визначив розвиток цього конфлікту", — додали аналітики, поділяючи повномасштабну війну в Україні на три ключові етапи.

[ + – ] ISW назвав ключові етапи повномасштабної війни в Україні

Зазначимо, що у своєму зведенні від 28 січня Інститут вивчення війни ISW прогнозував новий наступ ЗС РФ в Україні. На думку американських аналітиків, Росія зараз займається формуванням додаткових сил для здійснення наступальних операцій, які можуть дозволити вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Про загрозу наступу ЗС РФ у Луганській області Інститут вивчення війни ISW також попереджав у своєму зведенні від 25 січня. Аналітики вважають, що російські війська "здулися" під Бахмутом, але, незважаючи на військові провали, загарбники активно готуються до вирішальної битви на Луганщині.