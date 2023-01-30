"Не понял, о чем говорили": в Кремле заявили, что Путин не угрожал Джонсону ракетным ударом

Спикер президента РФ Песков категорически отрицает, что российский лидер угрожал ракетным ударом бывшему премьер-министру Великобритании перед вторжением в Украину.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин не угрожал ракетным ударом бывшему премьер-министру Британии Борису Джонсону накануне вторжения России в Украину. Об этом Песков заявил в ходе общения с журналистами в понедельник, 30 января, передает Интерфакс.

Песков отметил, что заявление Джонсона о том, что Путин угрожал ему ракетным ударом — не правда.

"То, что сказал господин Джонсон, это неправда. Точнее, это ложь. Более того, я вам скажу, это или сознательная ложь, тогда нужно спросить, с какой целью он избрал такой вариант изложения. Или это было несознательно, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится не по себе за собеседников нашего президента", — сказал он.

Напомним, ранее Фокус информировал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в документальном фильме ВВС "Путин против Запада" заявил, что перед российским вторжением в Украину президент РФ Владимир Путин угрожал ракетным ударом.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал в документальном фильме ВВС "Путин против Запада", что начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов перед полномасштабным вторжением в Украину в разговоре с Уоллесом заявил, что "Россия больше никогда не будет униженной".