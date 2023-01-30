"Не зрозумів, про що говорили": у Кремлі заявили, що Путін не погрожував Джонсону ракетним ударом

Речник президента РФ Пєсков категорично заперечує, що російський лідер погрожував ракетним ударом колишньому прем'єр-міністру Великобританії перед вторгненням в Україну.

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Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський президент Володимир Путін не погрожував ракетним ударом колишньому прем'єр-міністру Британії Борису Джонсону напередодні вторгнення Росії до України. Про це Пєсков заявив під час спілкування з журналістами у понеділок, 30 січня, передає Інтерфакс.

Пєсков зазначив, що заява Джонсона про те, що Путін погрожував йому ракетним ударом, не правда.

"Те, що сказав пан Джонсон, це неправда. Точніше, це брехня. Щобільше, я вам скажу, це або свідома брехня, тоді треба запитати, з якою метою він обрав такий варіант викладу. Або це було несвідомо, і фактично він не зрозумів, про що з ним говорив президент Путін. Тоді стає ніяково за співрозмовників нашого президента", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Фокус інформував, що колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у документальному фільмі ВПС "Путін проти Заходу" заявив, що перед російським вторгненням в Україну президент РФ Володимир Путін погрожував ракетним ударом.

Крім того, Фокус раніше інформував, що глава Міністерства оборони Великобританії Бен Уоллес розповів у документальному фільмі ВПС "Путін проти Заходу", що начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов перед повномасштабним вторгненням в Україну у розмові з Воллесом заявив, що "Росія більше ніколи не буде приниженою".