"Их опыт бесценен для нас": Буданов о контактах военной разведки с Израилем

По словам руководителя ГУР Минобороны Украины, ведомство сотрудничает со всеми службами разведки стран антипутинской коалиции.

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Украинская разведка находится в постоянном контакте с израильскими коллегами. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью польскому изданию Wirtualna Polska, опубликованном 29 января.

"Я могу сказать, что мы поддерживаем контакт с израильтянами. Их опыт защиты своей страны поистине бесценен для нас", — рассказал Буданов.

Как рассказал руководитель ГУР, украинская военная разведка успешно сотрудничает со всеми спецслужбами антипутинской коалиции. Однако выделять какие-то службы Буданов не стал.

При этом спикер отметил, что война в Украине "стала своего рода испытательной площадкой", в частности и для разведывательных операций и ГУР первыми получают этот опыт.

"С практической точки зрения мы должны руководствоваться реалиями современного мира. И это определяется сегодня как цифровое, глобальное и динамичное, нравится нам это или нет. XXI век — это высокоточные операции, электронная война", — добавил Буданов.

Напомним, в этом же интервью руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что будущие отношения между Украиной и Россией станут трудным процессом. Не понятно, на сколько элементов РФ распадется и с кем придется разговаривать о репарациях и привлечении к ответственности за военные преступления.

Ранее, 28 января, посол Израиля в Германии Рон Просор заявил, что израильское государство помогает Украине гораздо больше, чем заявляет публично. К примеру, Израиль постоянно блокирует поставки оружия из Ирана в Ливан и Сирию, где сейчас находятся российские войска.

Также напомним, 13 января Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Тель-Авив передает Киеву технологии оповещения о ракетах и дронах.