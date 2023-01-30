Їхній досвід безцінний для нас: Буданов про контакти військової розвідки з Ізраїлем

За словами керівника ГУР Міноборони України, відомство співпрацює з усіма службами розвідки країн антипутінської коаліції.

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Українська розвідка перебуває у постійному контакті з ізраїльськими колегами. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю польському виданню Wirtualna Polska, опублікованому 29 січня.

"Я можу сказати, що ми підтримуємо контакт з ізраїльтянами. Їхній досвід захисту своєї країни воістину безцінний для нас", — розповів Буданов.

Як розповів керівник ГУР, українська військова розвідка успішно співпрацює з усіма спецслужбами антипутінської коаліції. Проте виділяти якісь служби Буданов не став.

При цьому спікер зазначив, що війна в Україні "стала свого роду випробувальним майданчиком", зокрема і для розвідувальних операцій та ГУР першими набувають цього досвіду.

"З практичної точки зору ми маємо керуватися реаліями сучасного світу. І це визначається сьогодні як цифрове, глобальне та динамічне, подобається нам це чи ні. ХХІ століття — це високоточні операції, електронна війна", — додав Буданов.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що майбутні відносини між Україною та Росією стануть складним процесом. Незрозуміло, на скільки елементів РФ розпадеться і з ким доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності за військові злочини.

Раніше, 28 січня, посол Ізраїлю у Німеччині Рон Просор заявив, що ізраїльська держава допомагає Україні набагато більше, ніж заявляє публічно. Наприклад, Ізраїль постійно блокує постачання зброї з Ірану до Лівану та Сирії, де зараз знаходяться російські війська.

Також нагадаємо, 13 січня Надзвичайний та Повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що Тель-Авів передає Києву технології оповіщення про ракети та дрони.