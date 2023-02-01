В разведке Британии объяснили, зачем ВС РФ убивают мирных жителей Херсона (фото)

Россияне, как предполагают разведчики, расходуют свои истощенные запасы боеприпасов для ударов по областному центру, пытаясь снизить моральный дух населения и предотвратить возможное контрнаступление ВСУ.

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ВС РФ, обстреливая жилые кварталы Херсона из тяжелого вооружения, преследуют только две цели. Об этом говорится в свежем отчете военной разведки Минобороны Великобритании от 1 февраля.

Ведомство отмечает, что российские войска в последние дни усилили интенсивность обстрелов Херсона и других населенных пунктов, которые расположены на правом берегу Днепра.

В своем отчете разведка приводит в пример артиллерийский удар по областному центру 29 января, в результате которого погибли как минимум трое гражданских, и еще несколько человек получили различные ранения. Более того, были повреждены два иностранных судна, что привело к разливу нефтепродуктов.

Военная разведка Великобритании называет Херсон городом, который наиболее часто подвергается массированным обстрелом, если не учитывать ситуацию на Донбассе.

"Точная причина, по которой Россия расходует здесь свои истощенные запасы боеприпасов, неясна. Однако, скорее всего, командование ВС РФ частично преследует цель снизить моральный дух гражданского населения и сдержать любые украинские контратаки через Днепр", — добавили в ведомстве, комментируя усиление интенсивности обстрелов Херсона и близлежащих населенных пунктов.

[ + – ] В британской разведке рассказали, зачем ВС РФ обстреливают жилые кварталы Херсона

Днем ранее, 31 января, военная разведка Минобороны Великобритании комментировала ситуацию на востоке Украины и возобновление активных боевых действий в западной части Донетчины. Ведомство предполагает, что ВС РФ целенаправленно осуществляют наступление на Павловку и Угледар, стараясь отвлечь внимание украинских военнослужащих от Бахмутского направления.

В конце января Институт изучения войны ISW предупреждал, что Россия после передислокации своих войск из Херсона готовится к масштабному наступлению на востоке Украины.