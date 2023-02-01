У розвідці Британії пояснили, навіщо ЗС РФ убивають мирних жителів Херсона (фото)

Росіяни, як припускають розвідники, витрачають свої виснажені запаси боєприпасів для ударів по обласному центру, намагаючись знизити моральний дух населення та запобігти можливому контрнаступу ЗСУ.

Related video

ЗС РФ, обстрілюючи житлові квартали Херсона з важкого озброєння, мають лише дві цілі. Про це йдеться у свіжому звіті військової розвідки Міноборони Великої Британії від 1 лютого.

Відомство зазначає, що російські війська останніми днями посилили інтенсивність обстрілів Херсона й інших населених пунктів, які розташовані на правому березі Дніпра.

У своєму звіті розвідка наводить приклад артилерійського удару по обласному центру 29 січня, у результаті якого загинули щонайменше троє цивільних і ще кілька людей отримали різні поранення. Крім того, були пошкоджені два іноземні судна, що призвело до розливу нафтопродуктів.

Військова розвідка Великобританії називає Херсон містом, яке найчастіше зазнає масованих обстрілів, якщо не враховувати ситуацію на Донбасі.

"Точна причина, через яку Росія витрачає тут свої виснажені запаси боєприпасів, незрозуміла. Однак, швидше за все, командування ЗС РФ частково має на меті знизити моральний дух цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через Дніпро", — додали у відомстві, коментуючи посилення інтенсивності обстрілів Херсона та прилеглих населених пунктів.

[ + – ] У британській розвідці розповіли, навіщо ЗС РФ обстрілюють житлові квартали Херсона

Напередодні, 31 січня, військова розвідка Міноборони Великобританії коментувала ситуацію на сході України та відновлення активних бойових дій у західній частині Донеччини. Відомство передбачає, що ЗС РФ цілеспрямовано здійснюють наступ на Павлівку та Вугледар, намагаючись відвернути увагу українських військовослужбовців від Бахмутського спрямування.

Наприкінці січня Інститут вивчення війни ISW попереджав, що Росія після передислокації своїх військ із Херсона готується до масштабного наступу на сході України.