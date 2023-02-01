"Подносит боеприпасы": в ВСУ показал пса-талисмана минометчиков 80-й бригады (фото)

Пес прибился к бойцам перед освобождением Изюма в Харьковской области. За свой боевой путь "Рекс" прошел много горячих точек, а также получил ранение в лапку, но после лечения вернулся.

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У минометного расчета 80-й десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ показали собаку, которая поставляет боеприпасы бойцам. Об этом сообщает Генеральный штаб в Фейсбуке.

Собака прибилась к минометной батареи перед освобождением Изюма. Питомец запрыгнул в кузов машины бойцов и так и остался с ними.

"Как бы это банально не звучало, но он почувствовал, что мы освобождаем оккупированные территории С тех пор мы вместе с ним "не разлей вода", — говорит владелец собаки Иван.

Заявляется, что во время боевой роботы минометного подразделения "Рекс" подносит боеприпасы в разгрузке, которую закрепили на нем. За месяцы боев пес побывал везде, где и 80-я бригада Десантно-штурмовых войск. За это время он один раз получил ранение лапы, но после лечения пес вернулся в строй.

Пес хорошо различает "прилеты" и "отлеты", а также реагирует на возможный обстрел противника. "Рекс" уже стал живым талисманом минометного подразделения. Он не покидает бойцов в ходе боевых выходов и присутствует на огневых позициях.

Напомним, в ГУР заявили, что российский "ленд-лиз" сравним с военной помощью нескольких больших стран.

1 февраля в СМИ сообщали, что украинские военные проводят учения в Харьковской области на фоне опасений о наступлении ВС РФ.