"Підносить боєприпаси": в ЗСУ показали пса-талісмана мінометників 80-ї бригади (фото)

Пес прибився до бійців перед визволенням Ізюма на Харківщині. За свій бойовий шлях "Рекс" пройшов багато гарячих точок, а також отримав поранення у лапку, але після лікування повернувся.

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Біля мінометного розрахунку 80-ї десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ показали собаку, який постачає боєприпаси бійцям. Про це повідомляє Генеральний штаб у Фейсбуці.

Собака прибився до мінометної батареї перед визволенням Ізюма. Вихованець застрибнув у кузов машини бійців і так і залишився з ними.

"Як би це банально не звучало, але він відчув, що ми звільняємо окуповані території З того часу ми разом з ним "не розлий вода", — каже власник собаки Іван.

Заявляється, що під час бойової роботи мінометного підрозділу "Рекс" підносить боєприпаси в розвантажувачі, яке закріпили на ньому. За місяці боїв пес побував скрізь, де й 80-та бригада Десантно-штурмових військ. За цей час він один раз отримав поранення лапи, але після лікування пес повернувся в стрій

Пес добре розрізняє "прильоти" та "відльоти", а також реагує на можливий обстріл супротивника. "Рекс" став живим талісманом мінометного підрозділу. Він не залишає бійців у ході бойових виходів та присутній на вогневих позиціях.

Нагадаємо, в ГУР заявили, що російський "ленд-ліз" можна порівняти з військовою допомогою кількох великих країн.

1 лютого у ЗМІ повідомляли, що українські військові проводять навчання у Харківській області на тлі побоювань про наступ ЗС РФ.