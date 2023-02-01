"Решающий фактор войны": немецкая оппозиция настаивает на поставках истребителей Украине

Оппозиционный депутат Бундестага Йохан Вадефуль призвал власти Германии не бояться угроз российского руководства об эскалации войны в Украине, поскольку она уже произошла.

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Поставка западных истребителей бойцам ВСУ может стать решающим фактором, который повлияет на исход войны в Украине. Об этом заявил депутат оппозиционного в ФРГ Христианско-демократического союза Йохан Вадефуль, пишет Spiegel.

Он отметил, что даже если украинская власть пока не сделала официального запроса на такие поставки, то нужно уже сейчас спокойно и взвешенно подумать о подобной инициативе.

"Конечно, спокойное размышление также включает в себя вопрос, который может возникнуть: хотим ли мы смириться с поражением в Украине, не поставляя истребители", – сказал депутат ХДС.

Кроме того, политик отметил, что нельзя постоянно бояться давления и угроз со стороны российского руководства.

"Мы не должны бояться эскалации каждый день, эскалация уже давно есть", – подчеркнул он.

Напомним. Ранее Фокус сообщал, что 1 февраля американские СМИ сообщили, что резкий отказ президента США Джо Байдена в просьбе Украины предоставить истребители F-16 был встречен со скептицизмом в Пентагоне.

Кроме того, 31 января СМИ сообщали, что Байден в скором времени обсудит вопрос поставок F-16 для ВСУ с президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации журналистов, Вашингтон еще будет дискутировать и принимать окончательное решение в вопросе передачи истребителей украинским военным.