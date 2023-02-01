"Вирішальний фактор війни": німецька опозиція наполягає на постачанні винищувачів Україні

Опозиційний депутат Бундестагу Йохан Вадефуль закликав владу Німеччини не боятися загроз російського керівництва про ескалацію війни в Україні, оскільки вона вже сталася.

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Постачання західних винищувачів бійцям ЗСУ може стати вирішальним фактором, який вплине на результат війни в Україні. Про це заявив депутат опозиційної у ФРН Християнсько-демократичної спілки Йохан Вадефуль, пише Spiegel.

Він зазначив, що навіть якщо українська влада поки не зробила офіційного запиту на такі постачання, то потрібно вже зараз спокійно та виважено подумати про таку ініціативу.

"Звичайно, спокійний роздум також включає питання, яке може виникнути: чи хочемо ми змиритися з поразкою в Україні, не поставляючи винищувачі", — сказав депутат ХДС.

Крім того, політик зазначив, що не можна постійно боятися тиску та погроз з боку російського керівництва.

"Ми не повинні боятися ескалації щодня, ескалація вже давно є", – наголосив він.

Нагадаємо. Раніше Фокус повідомляв, що 1 лютого американські ЗМІ повідомили, що різка відмова президента США Джо Байдена у проханні України надати винищувачі F-16 була зустрінута зі скептицизмом у Пентагоні.

Крім того, 31 січня ЗМІ повідомляли, що Байден незабаром обговорить питання постачання F-16 для ЗСУ із президентом України Володимиром Зеленським. За інформацією журналістів, Вашингтон ще дискутуватиме і прийматиме остаточне рішення щодо передачі винищувачів українським військовим.