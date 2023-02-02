"ВС РФ учатся на войне": командующий обороной Киева оценил тактику оккупантов

По словам генерал-лейтенанта Александра Павлюка, враг делает ставку на количество — эту угрозу следует воспринимать серьезно. Для перелома ситуации ВСУ нужно создавать ударные бригады с тяжелым вооружением.

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Российская армия меняет тактику и делает ставку на малые штурмовые группы. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил генерал-лейтенант Александр Павлюк — командующий группировкой сил и средств обороны Киева.

На вопрос журналистов, как поменялась тактика и стратегия действий ВС РФ спустя 11 месяцев войны генерал-лейтенант заявил, что они также учатся на войне. Если в начале вторжения ВС РФ в основном наступали батальонно-тактическими группами, то сейчас малыми штурмовыми группами.

"Прослеживается много новых вариантов действий, противник испытывает их эффективность. Некоторые из них дают результат, некоторые – наоборот, приводят к огромным потерям", — говорит Александр Павлюк.

Вместе с тем все действия врага приводят к огромным потерям людей. ВС РФ не считаются с погибшими и ранеными. В этом, по словам офицера, преимущество врага. Украина пытается сохранить своих людей, чтобы не рисковать их жизнями. Для Москвы люди — "обычная биомасса для выполнения целей". И количество людей дает результат.

"Когда Россия выигрывала войны, она всегда выигрывала их, заливая противника кровью своих войск. Это было и во время Второй мировой войны, когда сотни тысяч невооруженных людей бросали на позиции и в конце концов достигали результата. Поэтому значение этой массы следует рассматривать серьезно", — отметил генерал-лейтенант.

Поэтому Украине нужно больше вооружения для формирования ударных группировок. Если Запад не будет сбавлять темпы в поставках бронетехники, то победа Украины будет вопросом времени, считает Павлюк.

Напомним, 2 февраля СМИ заявили, что западная бронетехника изменит баланс на поле боя.

7 января Павлюк заявил, что ВСУ готовы встретить ВС РФ, если они будут снова наступать на Киев.