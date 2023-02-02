"ЗС РФ вчаться на війні": командувач оборони Києва оцінив тактику окупантів

За словами генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, ворог робить ставку на кількість – цю загрозу слід сприймати серйозно. Для перелому ситуації ЗСУ потрібно створювати ударні бригади з важким озброєнням.

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Російська армія змінює тактику та робить ставку на малі штурмові групи. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив генерал-лейтенант Олександр Павлюк — командувач угрупуванням сил та засобів оборони Києва.

На питання журналістів, як змінилася тактика та стратегія дій ЗС РФ через 11 місяців війни генерал-лейтенант заявив, що вони також навчаються на війні. Якщо на початку вторгнення ЗС РФ переважно наступали батальйонно-тактичними групами, то зараз малими штурмовими групами.

"Простежується багато нових варіантів дій, противник зазнає їх ефективності. Деякі з них дають результат, деякі — навпаки, призводять до величезних втрат", — каже Олександр Павлюк.

Водночас усі дії ворога призводять до величезних втрат людей. ЗС РФ не зважають на загиблих і поранених. У цьому, за словами офіцера, є перевага ворога. Україна намагається зберегти своїх людей, щоб не ризикувати їхніми життями. Для Москви люди — "звичайна біомаса для виконання цілей". І кількість людей дає результат.

"Коли Росія вигравала війни, вона завжди вигравала їх, заливаючи супротивника кров'ю своїх військ. Це було і під час Другої світової війни, коли сотні тисяч неозброєних людей кидали на позиції і врешті-решт досягали результату. Тому значення цієї маси слід розглядати серйозно", — зауважив генерал-лейтенант.

Тому Україні потрібно більше озброєння для формування ударних угруповань. Якщо Захід не зменшуватиме темпи у постачання бронетехніки, то перемога України буде питанням часу, вважає Павлюк.

Нагадаємо, 2 лютого ЗМІ заявили, що західна бронетехніка змінить баланс на полі бою.

7 січня Павлюк заявив, що ЗСУ готові зустріти ЗС РФ, якщо вони знову наступатимуть на Київ.