НАТО призвало РФ выполнить свои обязательства Договора по контролю над ядерным оружием

В Вашингтоне отметили, что заключение нового договора с Москвой сроком на пять лет будет иметь решающее значение для любого другого соглашения между США и РФ по контролю над ядерным вооружением.

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Страны-члены Североатлантического альянса обеспокоены невыполнением Россией Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Как говорится в заявлении пресс-службы НАТО от 3 февраля, союзники призывают РФ выполнять свои обязанности, содействуя проведению инспекций по СНВ на территории России.

В НАТО отметили, что новое соглашение по ограничению ядерного оружия в РФ и США способствует международной стабильности. Поэтому отказ Москвы принимать участие в создании Двусторонней консультативной комиссии (ДКК) в установленные договором сроки и препятствие в работе инспекторов мешает Вашингтону проверять соблюдение Россией ДСНВ.

В американском Сенате пояснили, что речь идет о новом договоре по СНВ сроком на пять лет, заключение которого в принципе будет иметь решающее значение для любого другого соглашения по контролю над ядерным вооружением. Так как срок действия старого договора истекает в 2026 году, президент США Джо Байден заявил, что заинтересован в переговорах о его продлении.

"Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по Договору, содействуя проведению инспекций СНВ на российской территории и вернувшись к участию в деятельности органа по выполнению соглашений", — говорится в заявлении.

Отметим, что в совокупности на Соединенные Штаты и Россию по-прежнему приходится около 90% мировых ядерных боеголовок. Договор по ограничению ядерного вооружения направлен на ограничение в двух странах 1550 развернутых ядерных боеголовок, 700 развернутых баллистических ракет и тяжелых бомбардировщиков.

Напомним, в Госдепартаменте США 31 января заявили, что Россия нарушает договор по контролю над ядерными вооружениями и препятствует работе американской инспекции на своей территории.

В Кремле прокомментировали заявление Госдепа и отметили, что США "фактически разрушили правовую базу" в области контроля над стратегическим вооружением. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сказал, что военная инфраструктура НАТО работает против России, предоставляя, в том числе, разведывательную информацию украинским вооруженным силам.