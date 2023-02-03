НАТО закликало РФ виконати свої зобов'язання Договору з контролю над ядерною зброєю

У Вашингтоні зазначили, що укладання нового договору з Москвою терміном на п'ять років матиме вирішальне значення для будь-якої іншої угоди між США та РФ щодо контролю над ядерним озброєнням.

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Країни-члени Північноатлантичного альянсу стурбовані невиконанням Росією Договору щодо скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО). Як йдеться у заяві пресслужби НАТО від 3 лютого, союзники закликають РФ виконувати свої обов'язки, сприяючи проведенню інспекцій щодо СНО на території Росії.

У НАТО зазначили, що нова угода щодо обмеження ядерної зброї в РФ та США сприяє міжнародній стабільності. Тому відмова Москви брати участь у створенні Двосторонньої консультативної комісії (ДКК) у встановлені договором терміни та перешкода в роботі інспекторів заважає Вашингтону перевіряти дотримання Росією ДСНО.

В американському Сенаті пояснили, що йдеться про новий договір щодо СНО терміном на п'ять років, укладання якого в принципі матиме вирішальне значення для будь-якої іншої угоди щодо контролю над ядерним озброєнням. Оскільки термін дії старого договору спливає у 2026 році, президент США Джо Байден заявив, що зацікавлений у переговорах щодо його продовження.

"Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання за Договором, сприяючи проведенню інспекцій СНО на російській території та повернувшись до участі у діяльності органу з виконання угод", — йдеться у заяві.

Зазначимо, що в сукупності на Сполучені Штати та Росію, як і раніше, припадає приблизно 90% світових ядерних боєголовок. Договір щодо обмеження ядерного озброєння спрямований на обмеження у двох країнах 1 550 розгорнутих ядерних боєголовок, 700 розгорнутих балістичних ракет і важких бомбардувальників.

Нагадаємо, у Держдепартаменті США 31 січня заявили, що Росія порушує договір щодо контролю над ядерними озброєннями та перешкоджає роботі американської інспекції на своїй території.

У Кремлі прокоментували заяву Держдепу та зазначили, що США "фактично зруйнували правову базу" в галузі контролю над стратегічним озброєнням. За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, військова інфраструктура НАТО працює проти Росії, надаючи, зокрема, розвідувальну інформацію українським збройним силам.