Си Цзиньпин отдал приказ армии приготовиться к захвату Тайваня к 2027 году, - ЦРУ

Уильям Бернс призвал серьезно относиться к планам Пекина касательно его амбиций по оккупации острова.

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отдал приказ народно-освободительной армии Китая быть готовой провести операцию по установлению контроля над Тайванем к 2027 году. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, сообщает агентство Reuters.

При этом глава ЦРУ отметил, что это не значит, что КНР захватит остров к этому времени, однако нельзя недооценивать амбиции Пекина в отношении Тайваня.

"Это не означает, что он [Цзиньпин] решил осуществить вторжение в 2027, но это напоминание о серьезности его ориентиров и амбиций. Наши выводы в ЦРУ сводятся к тому, что я бы не стал недооценивать амбиции председателя Си Цзиньпина в отношении Тайваня", — заявил Бернс.

Напомним, по мнению журналиста Романа Комыза, Си Цзиньпинь ждет момента, чтобы "добить" Россию после войны с Украиной.

Ранее, 28 января, генерал Военно-воздушных сил США Майк Минихан спрогнозирал американско-китайскую войну в 2025 году. Минихан заявил, что поскольку и на Тайване, и в США в 2024 году пройдут президентские выборы, США будут "отвлечены", и у председателя КНР Си Цзиньпина появится возможность попытаться осуществить захват Тайваня.

Также напомним, 19 января глава МИД Тайваня Джозеф Ву заявил, что Китай в 2027 году предпримет попытку вторжения на остров. Си Цзиньпин может сделать захват Тайваня своим главным достижением во время своего избрания на четвертый срок.