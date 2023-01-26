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Мнения Российско-украинская война

Китай вступает в игру. Си Цзиньпинь ждет момента, чтобы добить Россию

"С точки зрения Запада большая война против российской агрессии ведется руками Украины, хотя и за счет ресурсов Запада. Но с точки зрения Китая — эта большая война ведется руками, а точнее — силами Запада". Мнение.

Роман Комыза
Роман Комыза
Сооснователь Center for Economic Integration and Sustainable Development, журналист
eye 1027
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Си Цзиньпин и Владимир Путин. Для Китая война в Украине — отличная возможность максимально усилить влияние на Россию
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Сейчас многие говорят о выгодах, которые получит Китай в результате ослабления и дальнейшего распада России. При этом Китай видят главным бенефициаром крушения остатков российской империи, но, в то же время, не объясняют, почему Китай столь явно оттягивает этот предполагаемо желательный с точки зрения его выгод конец.

Все дело в неправильном фокусе при анализе и оценке стратегий. Противостояние Запада и Китая в смысле их полярного отношения к России следует рассматривать не как противостояние врага и союзника России, а как конфликт интересов двух конкурентов, стремящихся получить свой кусок пирога, отрезаемый от одного огромного и ранее неделимого целого.

Но вопрос состоит даже не в том, кто из конкурентов получит больший кусок пирога, в каком качестве и в какой именно географии он будет выражаться, а в том, кто при этом сумеет навесить на соперника большее бремя издержек.

Именно объем и тайминг будущих издержек являются ключевыми факторами, определяющими ход дальнейшей игры. Выиграет не тот, кто первым дотянется до пирога, а тот, кто вынудит конкурента растратить на это все свои силы, чтобы потом твердой рукой забрать все, когда конкурент упадет, не в состоянии съесть полученное.

С точки зрения Запада большая война против российской агрессии ведется руками Украины, хотя и за счет ресурсов Запада. Но с точки зрения Китая — эта большая война ведется руками, а точнее — силами Запада. И сейчас совокупный Запад значительно опережает Китай в объеме и тайминге обременения себя издержками, решая при этом общую для "двух берегов" проблему "сухопутного океана Евразии".

У Китая по сравнению с Западом совсем другой, гораздо меньший вес и запас прочности, включая свой собственный набор проблем, не дающий ему право на ошибку в большой игре с издержками. В то же время Китай находится в достаточно уязвимом, хотя и выгодном пока положении.

Все что находится между Китаем и Европой, т. е. евразийским Западом, есть и на многие десятилетия вперед будет оставаться источником нестабильности и мало прогнозируемых угроз для каждой из сторон, связанных друг с другом едиными нитями глобальной экономики.

Суть в том, что все, что "между ними", будет всегда паразитировать на развитии Европы и/или Китая до тех пор, пока это "оно" не будет полностью утилизировано — желательно, в справедливой пропорции — обеими цивилизациями, т. е. как бы с двух "берегов" огромного сухопутного океана.

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