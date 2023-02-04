Сі Цзіньпін наказав армії приготуватися до захоплення Тайваню до 2027 року, — ЦРУ

Вільям Бернс закликав серйозно ставитися до планів Пекіна стосовно його амбіцій з окупації острова.

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Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін наказав народно-визвольній армії Китаю бути готовою провести операцію зі встановлення контролю над Тайванем до 2027 року. Про це у п'ятницю, 3 лютого, заявив голова Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс, повідомляє агентство Reuters.

При цьому глава ЦРУ зазначив, що це не означає, що КНР захопить острів до цього часу, однак не можна недооцінювати амбіції Пекіна щодо Тайваню.

"Це не означає, що він [Цзіньпін] вирішив здійснити вторгнення в 2027, але це нагадування про серйозність його орієнтирів і амбіцій. Наші висновки в ЦРУ зводяться до того, що я не став би недооцінювати амбіції голови Сі Цзіньпіна щодо Тайваню", — заявив Бернс.

Нагадаємо, на думку журналіста Романа Комиза, Сі Цзіньпін чекає моменту, щоб "добити" Росію після війни з Україною.

Раніше, 28 січня, генерал Військово-повітряних сил США Майк Мініган спрогнозував американсько-китайську війну у 2025 році. Мініган заявив, що оскільки і на Тайвані, і в США у 2024 році відбудуться президентські вибори, США будуть "відвернені", і у голови КНР Сі Цзіньпіна з'явиться можливість спробувати здійснити захоплення Тайваню.

Також нагадаємо, 19 січня глава МЗС Тайваню Джозеф Ву заявив, що Китай у 2027 році зробить спробу вторгнення на острів. Сі Цзіньпін може зробити захоплення Тайваню своїм головним досягненням під час свого обрання на четвертий термін.