"Братство" в тылу россиян: в РФ действует группа украинского спецназа, — The Guardian

Собеседники из секретного формирования рассказали журналистам, что у них широкие обязанности: от похищения высокопоставленных кремлевских чиновников до уничтожения ключевых объектов военной инфраструктуры и сбивания вражеских самолетов на территории РФ.

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За пределами оккупированных территорий Украины — в России действует добровольческая группа украинского спецназа под названием батальон "Братство". Секретное формирование работает глубоко в тылу вражеской страны. Об этом сообщает британское издание The Guardian, пообщавшись с тремя членами "Братства".

23-летний Тарас, 21-летний Владислав и их 39-летний командир Алексей рассказали, что украинские власти будут отрицать любую информацию о работе их подразделения. А лидеры западных стран "коллективно содрогаются" при упоминании о них.

Собеседники из спецназа рассказали журналистам, что у них широкие обязанности: от похищения высокопоставленных кремлевских чиновников до уничтожения ключевых объектов военной инфраструктуры и сбивания вражеских самолетов на территории России.

"Нам очень легко пересечь российскую границу", — говорит Владислав.

Технически батальон "Братство" работает отдельно от Вооруженных сил Украины, однако спецназовцы действуют бок о бок с официальными силами. В формирование набирают в основном гражданских лиц или отбирают самых способных из других добровольческих батальонов.

Добровольцы также отметили, что российскому командованию жизненно необходимо почувствовать "жар битвы на своей собственной территории".

Какие операции проводили бойцы на территории РФ?

Боец Тарас рассказал что две недели назад он вернулся после операции, на которой их группе нужно было доставить определенное количество взрывчатки на территорию России и оставить ее в определенном месте.

"Я не знаю, для чего и кого предназначалась эта взрывчатка. Но я точно знаю, что некоторые люди в России готовы помочь украинцам", — сказал он.

Военный также сообщил, что шесть недель назад завершил самую успешную операцию, задача которой заключалась в уничтожении российского вертолета, перевозившего высокопоставленных чиновников российского МВД. Первая попытка была безуспешной, но вскоре украинские военные предприняли вторую

"Мы выстрелили из переносного зенитно-ракетного комплекса по вертолету с расстояния 4 км. К сожалению, мы не видели попадания, так как были очень далеко, но мы услышали взрыв. Затем мы быстро покинули свои позиции. Мы оставили треногу, на которой стоял переносной зенитно-ракетный комплекс. Мы вернулись в два раза быстрее", — отметил боец.

Независимо от того, погибли кремлевские чиновники в вертолете или нет, для Тараса это была успешная миссия, достигшая главной цели инициатив батальона.

"Вертолет предназначался для российского руководства. И сам факт того, что украинские диверсанты стреляют по российским командирам, уже вызывает напряжение у россиян. Это нервирует российское командование", — отметил он.

Последняя операция в России, в которой участвовал Владислав, была проведена месяц назад в районе Белгорода. Там было уничтожено несколько складов с боеприпасами.

Кроме того, ему и его соратникам была поставлена ​​задача захватить или убить одного из высокопоставленных сотрудников ФСБ, операция была не была успешной, от цели пришлось отказаться. Также проблема заключалась в возвращении обратно в Украину.

"Мы встретили погранзаставу российских пограничников. Мы были четыре на четыре. Мы убили трех россиян и легко ранили одного. Мы его захватили, вывезли на территорию Украины и передали украинским военным", — рассказал спецназовец.

Кроме того, 25 декабря четверо украинских диверсантов, Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк и новичок миссии Богдан Лягов, были убиты в 12,5 км от Брянской области России.

Напомним, 31 января глава ГУР Кирилл Буданов не подтвердил, что за ударами по Крымскому мосту и российских аэродромах стоит украинский спецназ. Однако он отметил, что "ожидает большего" и рассказал об агентурной сети внутри РФ. По его словам, на территории России есть люди, "с которыми очень легко работать".

25 января спецназ ГУР осуществил вылазки в тыл врага в районе оккупированной Новой Каховки. В ходе чего уничтожены командный пункт ВС РФ и 12 оккупантов, а также захвачены россиянин и вражеский БТР 82А.