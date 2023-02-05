"Братство" в тилу росіян: в РФ діє група українського спецназу, — The Guardian

Співрозмовники із секретного формування розповіли журналістам, що мають широкі обов'язки: від викрадення високопоставлених кремлівських чиновників до знищення ключових об'єктів військової інфраструктури та збивання ворожих літаків на території РФ.

Related video

За межами окупованих територій України – у Росії діє добровольча група українського спецназу під назвою батальйон "Братство". Секретне формування працює глибоко в тилу ворожої країни. Про це повідомляє британське видання The Guardian, поспілкувавшись з трьома членами "Братства".

23-річний Тарас, 21-річний Владислав та їхній 39-річний командир Олексій розповіли, що українська влада заперечуватиме будь-яку інформацію про роботу їхнього підрозділу. А лідери західних країн "колективно здригаються" при згадці про них.

Співрозмовники зі спецназу розповіли журналістам, що мають широкі обов'язки: від викрадення високопоставлених кремлівських чиновників до знищення ключових об'єктів військової інфраструктури та збивання ворожих літаків на території Росії.

"Нам дуже легко перетнути російський кордон", — каже Владислав.

Технічно батальйон "Братство" працює окремо від Збройних сил України, проте спецназівці діють пліч-о-пліч з офіційними силами. У формування набирають переважно цивільних осіб або відбирають найздібніших з інших добровольчих батальйонів.

Добровольці також наголосили, що російському командуванню життєво необхідно відчути "жар битви на своїй власній території".

Які операції проводили бійці на території РФ?

Боєць Тарас розповів, що два тижні тому він повернувся після операції, на якій їхній групі потрібно було доставити певну кількість вибухівки на територію Росії та залишити її у певному місці.

"Я не знаю, для чого і кого призначалася ця вибухівка. Але я точно знаю, що деякі люди в Росії готові допомогти українцям", — сказав він.

Військовий також повідомив, що шість тижнів тому завершив найуспішнішу операцію, завдання якої полягало в знищенні російського вертольота, який перевозив високопосадовців російського МВС. Перша спроба була безуспішною, але невдовзі українські військові здійснили другу.

"Ми вистрілили з переносного зенітно-ракетного комплексу по вертольоту з відстані 4 км. На жаль, ми не бачили влучання, оскільки були дуже далеко, але ми почули вибух. Потім ми швидко покинули свої позиції. Ми залишили триногу, на якій стояв переносний зенітно-ракетний комплекс. Ми повернулися вдвічі швидше", — зазначив боєць.

Незалежно від того, загинули кремлівські чиновники у гелікоптері чи ні, для Тараса це була успішна місія, яка досягла головної мети ініціатив батальйону.

"Вертоліт призначався для російського керівництва. І сам факт того, що українські диверсанти стріляють по російських командирах, уже викликає напругу в росіян. Це нервує російське командування", — зазначив він.

Остання операція у Росії, у якій брав участь Владислав, була проведена місяць тому у районі Бєлгорода. Там було знищено кілька складів із боєприпасами.

Крім того, йому та його соратникам було поставлено завдання захопити або вбити одного з високопосадовців ФСБ, операція не була успішною, від цілі довелося відмовитися. Також проблема полягала у поверненні назад в Україну.

"Ми зустріли прикордонну заставу російських прикордонників. Ми були чотири на чотири. Ми вбили трьох росіян і легко поранили одного. Ми його захопили, вивезли на територію України та передали українським військовим", — розповів спецназівець.

Крім того, 25 грудня четверо українських диверсантів, Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк і новачок місії Богдан Лягов, були вбиті за 12,5 км від Брянської області Росії.

Нагадаємо, 31 січня глава ГУР Кирило Буданов не підтвердив, що за ударами по Кримському мосту та російських аеродромах стоїть український спецназ. Однак він зазначив, що "очікує більшого" та розповів про агентурну мережу всередині РФ. За його словами, на території Росії є люди, "з якими дуже легко працювати".

25 січня спецназ ГУР здійснив вилазки в тил ворога в районі окупованої Нової Каховки. У процесі вилазки знищено командний пункт ЗС РФ і 12 окупантів, а також захоплено росіянина і ворожий БТР 82А.