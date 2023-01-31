"Є люди, з якими дуже легко працювати": Буданов про диверсантів та агентуру в Росії

За словами керівника ГУР, Кремлю варто побоюватися колаборантів у своєму середовищі, оскільки у РФ є люди, які розуміють, що країна має бути іншою.

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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов не підтверджує, що за ударами по російських військових аеродромах в Енгельсі та Рязані стоїть український спецназ. Про це він розповів в інтерв'ю The Washington Post, опублікованому 31 січня.

Водночас керівник ГУР додав, що "очікує більшого", і розповів про агентурну мережу всередині Російської Федерації.

"Це зруйнувало їхні ілюзії про безпеку. Є люди, які закладають вибухівку. Є безпілотники. Поки територіальну цілісність України не буде відновлено, всередині Росії будуть проблеми", — сказав Буданов.

За припущенням начальника ГУР, Кремлю варто побоюватися колаборантів у своєму середовищі. Україна підтримує таких громадян.

"На цій території справді є люди, з якими дуже легко працювати, люди, які розуміють, що Росія має бути іншою. І ми підтримуємо таких людей", — резюмував Буданов.

Удари по аеродромах у Росії

5 грудня минулого року на авіабазі "Дягілєво" в Рязанській області Росії пошкодило вибухом два літаки Ту-95МС і Ту-22М3. Літаки знаходилися в ангарі 360 авіаційного ремонтного заводу. Також загинули 17 людей та 26 отримали поранення.

У ніч проти 26 грудня 2022 року сталися вибухи на авіабазі ЗС РФ в Енгельсі Саратовської області. Внаслідок цього троє людей загинули і ще четверо отримали поранення. Внаслідок події пошкодження отримали 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Нагадаємо, голова ГУР Кирило Буданов заявив в інтерв'ю The Washington Post, що у 2023 році Росія зосередиться на окупації більшої території у Луганській та Донецькій областях. Однак спроба наступу РФ із Білорусі малоймовірна.