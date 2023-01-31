"Есть люди, с которыми очень легко работать": Буданов о диверсантах и агентуре в России

По словам руководителя ГУР, Кремлю стоит опасаться коллаборантов в своей среде, так как в РФ есть люди, которые понимают, что страна должна быть другой.

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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не подтверждает что за ударами по российским военным аэродромам в Энгельсе и Рязани стоит украинский спецназ. Об этом он рассказал в интервью The Washington Post, опубликованном 31 января.

При этом руководитель ГУР добавил, что "ожидает большего" и рассказал об агентурной сети внутри Российской Федерации.

"Это разрушило их иллюзии о безопасности. Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть беспилотники. Пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена, внутри России будут проблемы", — сказал Буданов.

По предположению начальника ГУР, Кремлю стоит опасаться коллаборантов в своей среде. Украина поддерживает таких граждан.

"На этой территории действительно есть люди, с которыми очень легко работать, люди, которые понимают, что Россия должна быть другой. И мы поддерживаем таких людей", — резюмировал Буданов.

Удары по аэродромам в России

5 декабря прошлого года на авиабазе Дягилево в Рязанской области России были повреждены взрывом два самолета Ту-95МС и Ту-22М3. Самолеты находились в ангаре 360-го авиационного ремонтного завода. Также погибли 17 человек и 26 получили ранения.

В ночь на 26 декабря 2022 года произошли взрывы на авиабазе ВС РФ в Энгельсе Саратовской области. В итоге три человека погибли и еще четверо получили ранения. В результате происшествия повреждения получили 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов заявил в интервью The Washington Post, что в 2023 году Россия сосредоточится на оккупации большей территории в Луганской и Донецкой областях. При этом попытка наступления РФ с Беларуси маловероятна.