Остались лишь фундаменты: ВС РФ полностью уничтожили село в Луганской области (видео)

Село Новоселовское находится на линии разграничения и контролируется ВСУ. Местных жителей в населенном пункте не осталось, в январе российский снайпер убил последнюю жительницу.

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Российские войска полностью уничтожили село Новоселовское Луганской области, оно находится на линии разграничения и контролируется Вооруженными силами Украины. Об этом рассказали в Луганской областной военной администрации.

В ведомстве рассказали, что от населенного пункта остались только фундаменты, воронки и выжженная земля.

"В населенном пункте не уцелело ни одно здание, все разбито вражескими снарядами. Сплошное пожарище… Так выглядит русский мир", — написали в ОВА.

Отметим, что местных жителей в селе не осталось. 9 января стало известно, что российский снайпер убил последнюю жительницу. Тогда глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВС РФ также сильно обстреливают село Невское. В населенном пункте не осталось целых зданий, но там проживает более сотни мирных жителей.

Напомним, 6 февраля в ГУР рассказали, что в 2023 году российские войска будут вести наступление на трех направлениях — в Донецкой, Луганской, и Запорожской областях. Командование противника намерено мобилизовать до 500 тысяч солдат.

29 января советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что на восстановление разрушенного города понадобится около восьми лет. По его словам, оккупанты не прекращают уничтожать город, снося многоквартирные и частные дома местных жителей.