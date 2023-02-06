Залишилися лише фундаменти: ЗС РФ повністю знищили село на Луганщині (відео)

Село Новоселівське знаходиться на лінії розмежування та контролюється ЗСУ. Місцевих мешканців у населеному пункті не залишилося, у січні російський снайпер убив останню мешканку.

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Російські війська повністю знищили село Новоселівське Луганської області, воно знаходиться на лінії розмежування та контролюється Збройними Силами України. Про це розповіли у Луганській обласній військовій адміністрації.

У відомстві розповіли, що від населеного пункту залишилися лише фундаменти, вирви та випалена земля.

"У населеному пункті не вціліла жодна будівля, все розбите ворожими снарядами. Суцільне згарище... Так виглядає російський світ", — написали в ОВА.

Зазначимо, що місцевих мешканців у селі не лишилося. 9 січня стало відомо, що російський снайпер убив останню мешканку. Тоді голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗС РФ також сильно обстрілюють село Невське. У населеному пункті не залишилося цілих будівель, але там мешкає понад сотня мирних жителів.

Нагадаємо, 6 лютого в ГУР розповіли, що у 2023 році російські війська вестимуть наступ на трьох напрямках — у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Командування противника має намір мобілізувати до 500 тисяч вояків.

29 січня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що на відновлення зруйнованого міста знадобиться близько восьми років. За його словами, окупанти не припиняють знищувати місто, зносячи багатоквартирні та приватні будинки місцевих жителів.