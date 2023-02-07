"Борьба с сатанизмом": Кадыров заявил, что Россия может напасть на еще одну страну Европы

По словам главы Чечни, у него лично есть желание "демилитаризовать" Польшу. Он уверен, что с неким "сатанизмом" нужно бороться во всей Европе.

Related video

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия может напасть на Польшу после того, как закончится так называемая "СВО" в Украине. Об этом он написал у себя в Telegram.

По его словам, у него личное есть такое намерение.

"Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши", — написал Кадыров.

Он отметил, что глава Бюро международной политики в канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава ожидает увеличения поставок оружие из США. Так, Польша отдала большое количество своих запасов Украине.

"В рамках поддержки Украины Варшава умудрилась истощить собственные военные ресурсы, и теперь она в замешательстве: а что, если после успешного окончания СВО Россия начнет денацифицировать и демилитаризировать следующую страну? Ведь после Украины на карте Польша!" — написал Кадыров.

Польша ожидает поставок оружия из США

Отметим, что Марчин Пшидач в эфире польского телеканала TVN24 заявил, что НАТО необходимо укреплять свой восточный фланг. Кроме того, ожидается увеличения американского военного присутствия в Польше.

"Мы ожидаем ускорения закупки военной техники… Сегодня мы хотим получить и закупить технику, которая устранит наши недостатки, чтобы мы все чувствовали себя в безопасности", — заявил польский чиновник.

По его словам, в Польше никто не хочет войны, однако необходимо сдерживать Россию.

"Мы хотим сдержать Россию, чтобы Россия осознала, что Польшу невыгодно провоцировать никаким образом, невыгодно каким-либо образом дестабилизировать ситуацию в стране НАТО", — сказал политик.

Напомним, что в конце 2022 года Кадыров рассказал, против чего воюет РФ в Украине. Он обратился к арабам, призвав их бороться с теми, кто "пытается навязывать нетрадиционные ценности в Украине". Он обещает помочь с попаданием на войну всем желающим.

Еще Фокус писал, что в Чечне хотят присвоить Кадырову титул "отец народа". Соответствующие изменения могут внести в Конституцию. С таким предложением выступил глава парламента республики Магомед Даудов. В Госдуме РФ присвоение титула считают маловероятным.