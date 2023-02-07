Сырский посетил командование ВСУ на Лиманском и Бахмутском направлениях (фото)

Генерал-полковник Александр Сырский дал рекомендации командирам, чтобы улучшить оперативную ситуацию на полях сражений. Отмечается, что ВС РФ несут огромные потери.

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Украинские военные продолжают держать оборону на Лиманском и Бахмутском направлении несмотря на постоянные попытки ВС РФ атаковать. Об этом сообщает командование Сухопутных войск ВСУ.

Командующий Сухопутными войсками и Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский посетил командиров подразделений в ходе рабочей поездки на восток. Силы обороны держат позиции, а оккупанты несут огромные потери в попытках продавить оборону.

Сырский ознакомился с оперативной ситуацией, особенностью действий вражеских войск на определенных направлениях, а также дал рекомендации для улучшения оперативной ситуации на местах. Также он наградил отважных защитников за проявленное мужество, храбрость и находчивость в ходе сражений.

[ + – ] Сырский встретился с бойцами

Отмечается, что бойцы ВСУ проявляют выдержку и высокий профессионализм, что позволяет сковывать действия противника и наносить ему огромные потери в живой силе. Оккупантам не удается прорвать обороны Бахмута.

Напомним, украинские пограничники ликвидировали группу ВС РФ во время штурма Бахмута. Было уничтожено 9 оккупантов, 15 получили ранения, а 2 взяты в плен.

6 февраля Сырский заявил, что Бахмут — это неприступная крепость для врага. ВСУ использует складки местности, чтобы еще больше усложнить продвижение оккупантов.