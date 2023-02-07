Сирський відвідав командування ЗСУ на Лиманському та Бахмутському напрямках (фото)

Генерал-полковник Олександр Сирський дав рекомендації командирам, щоби покращити оперативну ситуацію на полях битв. Зазначається, що ЗС РФ зазнають величезних втрат.

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Українські військові продовжують тримати оборону на Лиманському та Бахмутському напрямку, попри постійні спроби ЗС РФ атакувати. Про це повідомляє командування Сухопутних військ ЗСУ.

Командувач Сухопутними військами та Східним угрупуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав командирів підрозділів під час робочої поїздки на схід. Сили оборони тримають позиції, а окупанти зазнають величезних втрат у спробах продавити оборону.

Сирський ознайомився з оперативною ситуацією, особливістю дій ворожих військ на певних напрямках, а також надав рекомендації для покращення оперативної ситуації на місцях. Також він нагородив відважних захисників за проявлену мужність, хоробрість та винахідливість під час битв.

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Зазначається, що бійці ЗСУ проявляють витримку та високий професіоналізм, що дозволяє сковувати дії супротивника та завдавати йому величезних втрат у живій силі. Окупантам не вдається прорвати оборону Бахмута.

Нагадаємо, українські прикордонники ліквідували групу ЗС РФ під час штурму Бахмута. Знищено 9 окупантів, 15 отримали поранення, а 2 взято в полон.

6 лютого Сирський заявив, що Бахмут — це неприступна фортеця для ворога. ЗСУ використовують складки місцевості, щоб ще більше ускладнити просування окупантів.