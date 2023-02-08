Лубинец покинул Европейский институт омбудсмена из-за вывоза украинских детей в РФ (видео)

В знак протеста против действий организации, Дмитрий Лубинец порезал на куски свой членский билет.

Related video

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о своем выходе из Европейского института омбудсмена (ЕИО) в связи с тем, что двое украинских детей были вывезены из Австрии на территорию Российской Федерации одним из правозащитников ЕИО. Об этом омбудсмен сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Дмитрия Лубинца, за перемещение детей ответственен генеральный секретарь ЕИО и заместитель омбудсмена Тироля Йозеф Зигеле. Правительство Австрии начало по данному делу официальное расследование.

Украинский омбудсмен указал на то, что действия Зигеле являются нарушением статей 49 и 50 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. В документе идет речь о недопустимости принудительного переселения или депортации людей с оккупированных территорий.

"Указанные факты, а именно насильственная передача детей одной группы в другую, являются одним из признаков геноцида в соответствии со статьей II Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года "О предотвращении преступления геноцида и наказании за него", — заявил Лубинец.

[ + – ] Лубинец порезал на куски членский билет Европейского института омбудсмена

Уполномоченный по правам человека также отметил, что президент ЕИО Драган Милков проигнорировал его запрос о проведении внутреннего расследования касательно действий Йозефа Зигеле.

Дмитрий Лубинец обратился к состоящим в ЕИО коллегам, призвав их рассмотреть возможность выхода из организации и осудить решения ее руководства. Подобным образом уже поступили омбудсмены Литвы и Латвии.

Напомним, что по данным Регионального центра прав человека от 28 декабря, за время полномасштабной войны РФ против Украины украинские дети были депортированы оккупантами по меньшей мере в 57 регионов России. Также известно о как минимум 400 случаях незаконного усыновления украинских детей гражданами России.

Фокус также сообщал, что 5 декабря прошлого года Дмитрий Лубинец заявил, что за 8 месяцев полномасштабной войны на территорию Российской Федерации были депортированы или вынуждено выехали около 2 млн 800 тыс. граждан Украины.

Еще мы писали о том, что 2 февраля Дмитрий Лубинец сообщил о случаях сьемки порнографических видео с детьми, незаконно вывезенными из Украины в РФ. В подтверждение своим словам, омбудсмен опубликовал скриншоты переписки, в которой некий "Сергей" договаривается с секс-работницей о записи подобного видео.