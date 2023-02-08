Лубінець залишив Європейський інститут омбудсмена через вивезення українських дітей у РФ (відео)

На знак протесту проти дій організації Дмитро Лубінець порізав на шматки свій членський квиток.

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про свій вихід із Європейського інституту омбудсмена (ЄІО) у зв'язку з тим, що двох українських дітей вивіз з Австрії на територію Російської Федерації один із правозахисників ЄІО. Про це омбудсмен повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Дмитра Лубінця, за переміщення дітей відповідальний генеральний секретар ЄІО та заступник омбудсмена Тіроля Йозеф Зігеле. Уряд Австрії розпочав у цій справі офіційне розслідування.

Український омбудсмен зазначив, що дії Зігеле є порушенням статей 49 та 50 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. У документі йдеться про неприпустимість примусового переселення чи депортацію людей з окупованих територій.

"Вказані факти, а саме насильницька передача дітей однієї групи в іншу, є однією з ознак геноциду відповідно до статті II Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року "Про запобігання злочину геноциду та покарання за нього", — заявив Лубінець.

[ + – ] Лубінець порізав на шматки членський квиток Європейського інституту омбудсмена

Уповноважений з прав людини також зазначив, що президент ЄІО Драган Мілков проігнорував його запит щодо проведення внутрішнього розслідування щодо дій Йозефа Зігеле.

Дмитро Лубінець звернувся до колег, які перебувають у ЄІО, закликавши їх розглянути можливість виходу з організації та засудити рішення її керівництва. Так вже вчинили омбудсмени Литви та Латвії.

Нагадаємо, що за даними Регіонального центру прав людини від 28 грудня, за час повномасштабної війни РФ проти України українських дітей депортували окупанти щонайменше до 57 регіонів Росії. Також відомо про щонайменше 400 випадків незаконного усиновлення українських дітей громадянами Росії.

Фокус також повідомляв, що 5 грудня минулого року Дмитро Лубінець заявив, що за 8 місяців повномасштабної війни на територію Російської Федерації депортовано або вимушено виїхали близько 2 млн 800 тис. громадян України.

Ще ми писали про те, що 2 лютого Дмитро Лубінець повідомив про випадки зйомки порнографічних відео з дітьми, незаконно вивезеними з України у РФ. На підтвердження своїм словам, омбудсмен опублікував скриншоти листування, в якому якийсь "Сергій" домовляється із секс-працівницею про запис такого відео.