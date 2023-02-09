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Военный Фокус Российско-украинская война

В Украине за время вторжения РФ погибли около 20 российских генералов, – японская разведка

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Большое количество потерь среди генералитета показывает слабость вооруженных сил РФ

Украинские военные эффективно отслеживают местонахождение командиров ВС РФ по сигналам мобильных телефонов. Силам обороны помогают и партизаны на Донбассе, говорят аналитики.

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За время полномасштабной войны в Украине погибли около 20 российских генералов. Об этом пишет агентство Nikkei Asia со ссылкой на данные японской разведки, собранные в сотрудничестве с США и Европой.

"Генералы командуют сотнями или тысячами солдат. Большое количество общих смертей свидетельствует о слабости вооруженных сил РФ", — заметили аналитики.

Бывший начальник штаба Сухопутных сил самообороны Японии Киефуми Ивата считает, что количество потерь среди российских генералов увеличится, ведь украинская армия отслеживает их местонахождение.

В США почти не было боевых потерь среди военных столь высокого ранга, говорят разведчики

"Украинские военные могли отслеживать сигналы мобильных телефонов командиров. Такой метод связи российские войска были вынуждены использовать из-за проблем со средствами радиоэлектронной борьбы", — сказал экс-начальник штаба Сухопутных сил Японии.

Украинские силы превосходят врага и в киберпространстве — Киев без проблем узнает местонахождение российских генералов в горячих точках. Ивата подчеркивает, что смерть представителя высшего командования армии ослабляет боевой дух оккупантов.

Силам обороны Украины активно помогают партизаны в Донецкой и Луганской областях. Вербовка местных осведомителей зависит от множества факторов и неудивительно, что в оккупированных районах Украины есть источники, снабжающие Киев разведданными, сказано в материале.

"Отсутствие внутренних источников было одной из основных причин, по которым США потребовалось 10 лет, чтобы найти и убить террориста Усаму бен Ладена", — приводит пример агентство.

Фокус уже писал о ликвидации ВСУ с 4 на 5 февраля российского генерала Дмитрия Ульянова. С 2015 по 2017 годы он командовал 98-й дивизией ВДВ.

Напомним, что по данным мониторинговой группы Oryx на 9 февраля, Россия почти за год боев в Украине потеряла 1688 танков — это половина всего действующего танкового парка.

Вооруженные силы Украины ликвидировали за 8 февраля 910 российских захватчиков. ВСУ удалось уничтожить за день 2 танка и 10 боевых бронированных машин.