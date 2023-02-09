В Україні за час вторгнення РФ загинули близько 20 російських генералів, – японська розвідка

Українські військові ефективно відстежують місцезнаходження командирів ЗС РФ за сигналами мобільних телефонів. Силам оборони допомагають і партизани на Донеччині, кажуть аналітики.

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За час повномасштабної війни в Україні загинули близько 20 російських генералів. Про це пише агентство Nikkei Asia з посиланням на дані японської розвідки, зібрані у співпраці зі США та Європою.

"Генерали командують сотнями або тисячами солдатів. Велика кількість загальних смертей свідчить про слабкість збройних сил РФ", — зауважили аналітики.

Колишній начальник штабу Сухопутних сил самооборони Японії Кієфумі Івата вважає, що кількість втрат серед російських генералів збільшиться, адже українська армія відстежує їхнє місцезнаходження.

У США майже не було бойових втрат серед військових такого високого рангу, кажуть розвідники

"Українські військові могли відслідковувати сигнали мобільних телефонів командирів. Такий метод зв'язку російські війська були змушені використовувати через проблеми із засобами радіоелектронної боротьби", — сказав ексначальник штабу Сухопутних сил Японії.

Українські сили перевершують ворога і в кіберпросторі — Київ без проблем дізнається про місцезнаходження російських генералів у гарячих точках. Івата наголошує, що смерть представника вищого командування армії послаблює бойовий дух окупантів.

Силам оборони України активно допомагають партизани у Донецькій та Луганській областях. Вербування місцевих інформаторів залежить від багатьох факторів і не дивно, що в окупованих районах України є джерела, які постачають Київ розвідданими, сказано в матеріалі.

"Відсутність внутрішніх джерел була однією з основних причин, через які США знадобилося 10 років, щоб знайти і вбити терориста Усаму бен Ладена", — наводить приклад агентство.

Фокус вже писав про ліквідацію ЗСУ з 4 на 5 лютого російського генерала Дмитра Ульянова. З 2015 по 2017 роки він командував 98 дивізією ПДВ.

Нагадаємо, що за даними моніторингової групи Oryx на 9 лютого, Росія майже за рік боїв в Україні втратила 1688 танків — це половина всього танкового парку, що діє.

Збройні сили України ліквідували за 8 лютого 910 російських загарбників. ЗСУ вдалося знищити за день 2 танки та 10 бойових броньованих машин.