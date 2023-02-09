В ответ на поставки Украине самолетов Кремль модернизирует "тысячи" танков, — Медведев (видео)

Бывший российский президент высказался о визите украинского лидера Владимира Зеленского в Европу. По словам бывшего президента РФ, "противник клянчил самолеты, ракеты, танки", а ответными действиями РФ будет увеличение выпуска и модернизация "современных танков" и других вооружений.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил "Омский завод транспортного машиностроения", после чего на совещании с руководством предприятия заявил о необходимости в модернизации "тысяч" танков. Об этом сообщается в Telegram-канале российского чиновника.

Представитель кремлевского руководства также высказался о недавнем европейском визите президента Украины Владимира Зеленского.

"Как известно, вчера противник клянчил там самолеты, ракеты, танки, находясь за границей, что мы должны делать в ответ?" — задался риторическим вопросом бывший президент РФ и указал на необходимость в модернизации российских танков.

"Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений, включая современные танки", — объяснил политик.

По его словам, вопрос касается выпуска и модернизации имеющейся бронетехники, каковая задача прописана в Гособоронзаказе и вытекает из решений, принимаемых главой Кремля Владимиром Путиным.

Напомним, что Польша поставит Украине истребители, но не в числе первых стран. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий сообщил, что в резервах страны недостаточно авиации, но они уже сделан заказ на производство.

Фокус собрал главное из выступления Зеленского в Европарламенте. Главу украинского государства встречали стоя аплодисментами, а на приветствие "Слава Украине" европейские парламентарии ответили "Героям слава".