У відповідь на постачання Україні літаків Кремль модернізує "тисячі" танків, — Медведєв (відео)

Колишній російський президент висловився про візит українського лідера Володимира Зеленського до Європи. За словами колишнього президента РФ, "противник клянчив літаки, ракети, танки", а діями РФ у відповідь буде збільшення випуску й модернізація "сучасних танків" та інших озброєнь.

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відвідав Омський завод транспортного машинобудування, після чого на нараді з керівництвом підприємства заявив про необхідність модернізації "тисяч" танків. Про це повідомляється в Telegram-каналі російського чиновника.

Представник кремлівського керівництва також висловився про нещодавній європейський візит президента України Володимира Зеленського.

"Як відомо, вчора противник клянчив там літаки, ракети, танки, перебуваючи за кордоном, що ми повинні робити у відповідь?" — поставив риторичне запитання колишній президент РФ і вказав на необхідність модернізації російських танків.

"Зрозуміло, що в цьому випадку для нас природно збільшувати виробництво різних видів озброєнь, включаючи сучасні танки", — пояснив політик.

За його словами, питання стосується випуску та модернізації наявної бронетехніки, це завдання прописане в Держоборонзамовленні та випливає з рішень, які ухвалює очільник Кремля Володимир Путін.

Нагадаємо, що Польща надасть Україні винищувачі, але не серед перших країн. Прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький повідомив, що в резервах країни недостатньо авіації, але вони вже зробили замовлення на виробництво.

Фокус зібрав головне з виступу Зеленського в Європарламенті. Главу української держави зустрічали оплесками, а на вітання "Слава Україні" європейські парламентарі відповіли "Героям слава".