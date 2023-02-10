Хоть и ценой Соледара: феномен "вагнеровцев"-зеков уничтожился о стены Бахмута, — боец ВСУ

Бойцы российской ЧВК "Вагнер" попали в ловушку, которую организовали для них ВСУ, рассказывает воин с позывным "Мадяр". Ситуация в Бахмуте остается сложнейшей, особенно ночью.

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Боец Вооруженных сил Украины Роберт Бровди с позывным "Мадяр" поделился своим видением ситуации в Бахмуте по состоянию на 9 февраля. Об этом он сообщил в собственном Telegram-канале.

Первое, о чем он рассказал — поражение завербованных зэков из ЧВК "Вагнер" на этом направлении, которые потеряли свою боеспособность благодаря борьбе наших защитников.

"Феномен "вагнер-зек" распылился в своем зародыше именно о стены НАШЕГО Бахмута (пусть и ценой Соледара). Зеко-вагнер ВСЕ", — говорится в сообщении.

У российских войск еще есть резервы "зэков-мобиков", которые они будут бросать под видом регулярных войск, однако по словам бойца ВСУ это не увенчается успехом. Продвижение оккупантов под Соледаром не позволило им подобраться к Бахмуту, на что и рассчитывал владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Ловушка СРАБОТАЛА на 100%", — продолжает Роберт Бровди.

По словам украинского защитника, пока нельзя делать выводы о том, что напряжение на окраинах и в пригороде города упало. Вражеские войска продолжают попытки штурма, но это совершенно не дает им успехов, а также они ежедневно платят огромную цену. Особенно критическими для города становятся ночи.

К слову, было опубликовано еще и фото, на котором видно, в каком состоянии сейчас улицы города. Отовсюду идет дым и видно сильные разрушения.

Фото: Telegram / Мадяр

Напомним, на днях украинские журналисты опубликовали видео, на котором "вагнеровцы" под Бахмутом зарубили своего раненого командира топором. Во время наступления командир получил ранения, а сослуживцы занесли его за сарай, где решили "избавить его от страданий", рассказали журналисты.

9 февраля глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что набор заключенных в подразделение прекращен. По словам владельца военной группировки, они рассматривают заявки от "порядка миллиона американских граждан", которые якобы выразили желание присоединиться к боевикам.