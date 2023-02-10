Хоч і ціною Соледара: феномен "вагнерівців"-зеків знищився об стіни Бахмута, — боєць ЗСУ

Бійці російської ПВК "Вагнер" потрапили у пастку, яку організували для них ЗСУ, розповідає воїн із позивним "Мадяр". Ситуація в Бахмуті залишається дуже складною, особливо вночі.

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Боєць Збройних сил України Роберт Бровді із позивним "Мадяр" поділився своїм баченням ситуації у Бахмуті станом на 9 лютого. Про це він повідомив у власному Telegram каналі.

Перше, про що він розповів — поразка завербованих зеків із ПВК "Вагнер" на цьому напрямі, які втратили свою боєздатність завдяки боротьбі наших захисників.

"Феномен "вагнер-зек" розпорошився у своєму зародку саме об стіни НАШОГО Бахмута (нехай і ціною Соледара). Зеко-вагнер ВСІ", — йдеться у повідомленні.

Російські війська ще мають резерви "зеків-мобіків", які вони кидатимуть під виглядом регулярних військ, проте за словами бійця ЗСУ це не увінчається успіхом. Просування окупантів під Соледаром не дозволило їм підібратися до Бахмута, на що розраховував власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

"Пастка працювала на 100%", — продовжує Роберт Бровді.

За словами українського захисника, поки що не можна робити висновків про те, що напруга на околицях та передмісті міста впала. Ворожі війська продовжують спроби штурму, але це зовсім не дає їм успіхів, а вони щодня платять величезну ціну. Особливо критичними для міста стають ночі.

До речі, було опубліковано ще й фото, на якому видно, який вигляд зараз мають вулиці міста. Звідусіль іде дим і видно сильні руйнування.

Фото: Telegram / Мадяр

Нагадаємо, днями українські журналісти опублікували відео, на якому "вагнерівці" під Бахмутом зарубали свого пораненого командира сокирою. Під час наступу командир отримав поранення, а товариші по службі занесли його за сарай, де вирішили "позбавити його страждань", розповіли журналісти.

9 лютого голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повідомив, що набір ув'язнених у підрозділ припинено. За словами власника військового угруповання, вони розглядають заявки від "близько мільйона американських громадян", які нібито виявили бажання приєднатися до бойовиків.