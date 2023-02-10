Пограничники помогли посадить на Харьковщине два дрона оккупантов, — ГНСУ

Вражеские "птички" заблудились в украинском небе — их заметили и приземлили. Дроны использовались ВС РФ для аэроразведки: данные из них использовали для обстрелов Украины из артиллерии.

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Пограничные подразделения Харьковской области зафиксировали в небе вражеские беспилотники и передали информацию ВСУ. Теперь помочь захватчикам в разведке они не смогут. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"На днях, во время выполнения боевых задач, пограничники зафиксировали два беспилотника. Они пересекли государственную границу и летели вглубь территории Украины. Информация сразу была передана собратьям из Вооруженных Сил Украины. И вскоре непрошеных "гостей" приземлили", — рассказали пограничники.

Дроны использовались ВС РФ для аэроразведки: данные из них использовали для обстрелов Украины из артиллерии. Однако, летательные аппараты теперь приземлены и никакой опасности для украинцев не несут.

В ДПС добавили, что это не первый пойманный БПЛА: "В этом году на Харьковщине, пограничники совместно с бойцами ВСУ уже "приземлили" не один беспилотник оккупантов".

Напомним, сегодня утром был массированный обстрел Украины — силы ПВО сбивали российские ракеты в украинском небе. Над Одесской областью сбили 13 ракет, над Киевом — 10. Городской голова столицы Виталий Кличко сообщил, что есть повреждения электросетей, однако обошлось без пострадавших.

Также сегодня, как сообщалось в утренней сводке Генштаба, украинские военные сбили российские дроны "Орион" и "Орлан-10". Эти БПЛА производит российская оборонная компания "Кронштадт" и позиционирует как аналог турецких Bayraktar. Украинские ПВО сбивают их довольно редко.