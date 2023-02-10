Прикордонники допомогли посадити на Харківщині два дрони окупантів, — ДПСУ

Ворожі "пташки" заблукали в українському небі — їх помітили та приземлили. Дрони використовувались ЗС РФ для аеророзвідки: дані з них використовували для обстрілів України з артилерії.

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Прикордонні підрозділи Харківщини зафіксували в небі ворожі безпілотники та передали інформацію ЗСУ. Тепер допомогти загарбникам у розвідці вони не зможуть. Про це повідомила пресслужба Держаної прикордонної служби України.

"Днями, під час виконання бойових завдань, прикордонники зафіксували два безпілотники. Вони перетнули державний кордон та летіли вглиб території України. Інформація відразу була передана побратимам зі Збройних Сил України. І невдовзі непроханих "гостей" приземлили", — розповіли прикордонники.

Дрони використовувались ЗС РФ для аеророзвідки: дані з них використовували для обстрілів України з артилерії. Однак літальні апарати тепер приземлені та ніякої небезпеки для українців не несуть.

В ДПС додали, що це не перший зловлений БПЛА: "Цього року на Харківщини, прикордонники спільно з бійцями ЗСУ вже "приземлили" не один безпілотник окупантів".

Нагадуємо, сьогодні зранку був масований обстріл України — сили ППО збивали російські ракети в українському небі. Над Одещиною збили 13 ракет, над Києвом — 10. Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що є пошкодження електромереж, проте обійшлося без постраждалих.

Також сьогодні, як повідомлялось у ранковому зведенні Генштабу, українські військові збили російські дрони "Оріон" та "Орлан-10". Ці БПЛА виробляє російська оборонна компанія "Кронштадт" і позиціює як аналог турецьких Bayraktar. Українські ППО збивають їх доволі рідко.